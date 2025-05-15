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    台南締盟城市路名 再增澳洲「黃金海岸路」

    台南市長黃偉哲（右）致贈台南市鑰給澳洲昆士蘭州黃金海岸市長湯姆泰特（左），表達兩市深厚情誼。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈台南市鑰給澳洲昆士蘭州黃金海岸市長湯姆泰特（左），表達兩市深厚情誼。（台南市政府提供）

    2025/05/15 22:33

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕澳洲昆士蘭州黃金海岸市長湯姆泰特（Tom Tate）今（15）日率團來訪，台南市長黃偉哲特別致贈台南市鑰，同時宣布台南將有1條「黃金海岸路」，紀念逾40載黃金情誼。

    台南市締盟城市已遍及五大洲，為紀念情誼，以締盟城市名命名道路，已有18個城市納入，包括歸仁區西科紋納街、富良野街、土浦街；七股區約納瓦路、紐奧良路；官田區秋田街；安南區托倫斯街、慶州街、京都街、本庄街、水戶街；南區青森路、弘前路、黃金海岸路、那珂街等。

    黃偉哲說，台南市與黃金海岸市自1982年締結姊妹市以來，至今已締盟43年，雙方維繫穩固而深厚的友誼，為感謝黃金海岸市多年來對台南的關心與支持，南區1條新設道路命名為「黃金海岸路」（原喜明南街路段拓寬及新闢延伸路段），盼歷久彌新的情誼永存城市一隅，盼泰特市長與黃金海岸市朋友常來台南交流訪問。

    黃偉哲說，台南是台灣最古老的城市，素有「文化首都」的美譽，與黃金海岸同樣是友善熱情且兼容多元文化的城市，他也期盼與黃金海岸市在產業、文教、體育等領域展開更深入的合作。

    泰特市長任內積極推動國際城市交流，曾多次率團訪問台南市，今天他在國際事務關係顧問主任Katrina Metcalfe，昆士蘭州貿易暨投資處費裘娜處長（Juna Ferrett）陪同下拜會。泰特說，黃金海岸與台南的情誼歷久不衰，而這份深厚的連結不僅會延續，更將由下一代接棒傳承。

    泰特說，黃金海岸雖是相對年輕的城市，但與富含古都風韻的台南有許多相似之處，無論是對氣候變遷的應對經驗或是重視教育和青年發展的精神，以及創新醫療等產業，都是未來有合作潛力的領域。

    南區「黃金海岸路」位置示意圖。（台南市政府提供）

    南區「黃金海岸路」位置示意圖。（台南市政府提供）

    澳洲昆士蘭州黃金海岸市長湯姆泰特（左3）率團來訪，台南市長黃偉哲（左4）、南市新聞處長蘇恩恩（右1）熱情接待。（台南市政府提供）

    澳洲昆士蘭州黃金海岸市長湯姆泰特（左3）率團來訪，台南市長黃偉哲（左4）、南市新聞處長蘇恩恩（右1）熱情接待。（台南市政府提供）

    南市締盟城市名命名的道路。（台南市政府提供）

    南市締盟城市名命名的道路。（台南市政府提供）

    台南市拓展城市外交，目前締盟城市已遍及五大洲。（台南市政府提供）

    台南市拓展城市外交，目前締盟城市已遍及五大洲。（台南市政府提供）

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