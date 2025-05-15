國中會考後准考證別丟！陳其邁曝好康

高雄市府為國中會考的考生準備許多限定版優惠，憑「准考證」即可享用。 （高市府提供）

2025/05/15 22:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕這週六日就是國中會考，高雄市長陳其邁今晚祝福全體考生順利上榜，並提到考試結束後，市府已為高雄子弟準備許多限定版優惠，憑「准考證」即可享用。

陳其邁指出，5月21到5月31日，憑高雄准考證免費兌換澄清湖棒球場賽事內野票乙張，限量300張，每人每證限兌換一次；換票加送台鋼雄鷹周邊商品9折卡，消費滿300元以上享9折優惠，限入場當日單次使用。

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5月18到6月30日，鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區、駁二藝術特區當代館及舊事倉庫主題展覽、濱線觀光列車哈瑪星號、哈瑪星台灣鐵道館駁二線小火車、高雄市電影館、內惟戲院及VR體感劇院，皆憑高雄准考證享優惠。

5月19日到6月30日，動物園免費入園及園內店家優惠、蓮池潭的「泮咖啡」及「蓮潭滑水主題樂園」、中央公園「天使與惡魔寵物互動園區」、愛河「白色戀人貨櫃屋」、義大遊樂世界（5月18日到6月30日），皆憑高雄准考證享優惠。各優惠場館優惠及其他相關規定，請依各場館網站公告為主。

陳其邁向會考生喊話考試加油，考完在高雄好好放鬆身心，迎接下一階段。

高雄市府為國中會考的考生準備許多限定版優惠，憑「准考證」即可享用。 （高市府提供）

高雄市府為國中會考的考生準備許多限定版優惠，憑「准考證」即可享用。 （高市府提供）

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