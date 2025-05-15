為神農大帝祝壽！大溪神農文化祭、龍潭神龍鬧鎮 週日會香遶境祈福

大溪永昌宮與龍潭龍元宮去年合辦神農遶境祈福活動盛況。（資料照，龍潭龍元宮提供）

2025/05/15 22:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市迎接農曆4月26日「神農大帝」聖誕（國曆5月23日），大溪南興永昌宮17日舉辦「大溪神農文化祭」、龍潭龍元宮18日舉辦「神龍鬧鎮」年度生活慶典，邀請民眾走進大溪、龍潭，與神農爺一起參拜、散步、吃好料，體驗屬於客庄的年度生活節慶，重頭戲是兩廟18日合辦神農遶境祈福活動，以傳統科儀串聯南興社區與在地居民，重現昔日庄頭信仰的隆重場面，展現社區凝聚力與文化生命力。

大溪區長徐景揚說，大溪南興永昌宮主祀神農大帝，擁有本地最悠久的五穀信仰系譜，近年在青年團隊、社區與廟方的攜手推動下，不僅促進遶境文化復振，也透過市集、風土展覽與文創轉譯，打造出融合設計、產業與信仰的生活型祭典，成功提升地方文化辨識度與產業活絡度。

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活動總策劃高慶榮說，大溪神農文化祭17日在永昌宮廟埕展開，今年以「傳承神農信仰、鏈結在地風土」為主軸，安排神農風土永續市集、文化走讀、百草生活講座、廟埕童玩闖關、客家風味饗宴等活動，下午1點開幕日活動由大溪嘉天宮與新竹北埔八音團開場，下午2點「客家音樂會」邀新生代歌手黃泳玲、修曼樂團及客家搖滾天團「神棍樂團」演出。

神龍鬧鎮總策展人邱子軒說，第4屆「神龍鬧鎮」系列活動包含「豐登巡境」、「百草廟市」與「夜戲神龍」，豐登巡境以偶數年龍潭境內巡庄，奇數年進行跨庄徒步遶境，電氣神將「黑虎將軍」首度入陣，與兄弟廟大溪永昌宮進行全長22公里來回的會香祈福遶境；百草廟市匯聚桃園特色職人與青農品牌，年年封街舉辦市集和街道塗鴉，讓親子在玩樂中探索廟街故事，活絡地方經濟；夜戲神龍以新型態酬神夜戲結合多元族群音樂與街頭表演，再現舊時廟口雜耍鬧熱感。

龍元宮主委林錦浪提到，經向神農大帝請示，將邀文昌帝君、天上聖母、文財神與武財神共同進行全程22公里的徒步會香祈福遶境，今年更與市府青年事務局輔導新創團隊合作，首度導入AI智慧導覽系統，提供多語即時翻譯與廟街歷史導引，提升國際旅客友善體驗，遶境活動邀請三立節目《寶島神很大》主持人、長居台灣超過15年的美國人賈斯汀參與，希望將龍潭的信仰文化與客庄生活，透過國際友人的視角向世界傳遞！

大溪南興永昌宮大溪神農文化祭17日在永昌宮廟埕展開。（資料照，南興永昌宮提供）

大溪永昌宮與龍潭龍元宮去年合辦神農遶境祈福活動盛況。（資料照，龍潭龍元宮提供）

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