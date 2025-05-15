金門金城國中不雅試題風波 議員爆料翁師在學生群組帶風向

議員蔡其雍直言，金門的親戚關係連結很多，「大家都不想當壞人，損失的就是全體鄉親的小孩」。（記者吳正庭攝）

2025/05/15 22:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中段考出題不雅惹議，今天在議會也引來議員撻伐，甚至質疑校長的退場機制；還有議員爆料，出題的翁姓教師在學生手機群組帶風向，竟要學生到網站發文、幫他打筆戰；縣府教育處表示，一個提供各校定期考試上傳、檢覈的平台即將完成，有助避免疏失。

律師議員吳佩雯說，考卷上「綠茶婊」等歧視女性的字眼已被媒體炒翻，這些平常講不出口的話竟然充滿考卷，裡面還有很多影射名人、藝人，不僅涉及性騷，還有公然侮辱，就是犯罪，難道沒有用教評會去處理嗎？指出其實已經構成停聘的條件。

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吳佩雯說，金城國中校長告訴她，翁師請假，已跟學生隔離，事實上，很多家長反映，翁師毫無悔意，翁師到14日為止，還在曾教過的學生手機群組帶風向，教學生去網路留言、筆戰；她說，「我們都已經來不及教學生不要去網路亂發言，怕學生涉及妨礙名譽等犯罪行為」，翁師涉嫌公然教導學生做這些事情，這樣對嗎？

吳佩雯說，強烈質疑翁師品格有問題；相關單位應重新審核翁師過去出題是否有類似狀態？他平常的教育方式、教學資料，是否有不適合國中生的內容？

金城國中表示，有熱心的教師得知，已透過管道要求翁師退出該手機群組，維護學生權益。

議員蔡其雍說，前年在東半島的國中也有一名涉及性別平等的教師，這次又發生翁姓教師的案例，讓外界質疑各國中、小有沒有不適任的校長？這些校長有沒有退場機制？他強調「不是當了校長就永遠是校長」。

蔡其雍直言，金門的親戚關係連結很多，在「大家都不想當壞人的情況下，損失的就是全體鄉親的小孩」，教育處的考核一定要有良善的機制，已有好幾個國中小家長、校友會反映，許多校長不適任的狀態，他要求教育處強化對校長的審核、退場機制，「如果永遠怕得失人，不做事，金門只會向下沈淪」。

議員王秀玉說，城中考題這件荒謬的事件竟成網路熱搜第1名，金門的教育受到很大傷害，更對孩童有深遠影響，教育主管機關責無旁貸，應正面回應、撤查，絕不能輕輕帶過，不了了之；她不解「為什麼這樣粗鄙的考試試題，可以沒有經過審題就進到考場？」

王秀玉說，這是整個審題機制的淪陷，是否命題該有一個「登錄制」？才不會讓審題只流於簽名。

議員董森堡說，希望縣府在此事件的懲處結果，要落實公平正開方式處理。

縣議會第8屆第5次定期會進行有關縣府教育處、工務處、政風處的業務報告，因金城國中試題風波，議場一早就隱伏一股磨刀霍霍的氛圍，教育處長孫麗琪還被董森堡趣稱是她的「主場」。孫麗琪說明未來的策進改善構想。

副縣長李文良說，目前時間點的考量，還是以學生即將面臨會考為主，先讓縣府把學生的考情安撫好，有關金城國中出題事件的相關懲處程序都在進行中，縣府也會緊盯流程，確保依法進行。

議員吳佩雯說，許多平常講不出口的話竟然充滿在金城國中的段考考卷中。（記者吳正庭攝）

議員王秀玉說，城中考題這件荒謬的事件竟成網路熱搜，金門的教育也受到很大傷害。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良（右）與縣府教育處長孫麗琪（左）在議會備詢時表示，目前時間點的考量，還是以學生即將面臨會考為主。（記者吳正庭攝）

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