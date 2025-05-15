週五高溫上看36度！ 北部、山區午後防短暫雷陣雨

週五全台為晴到多雲，午後大台北地區及各地山區有短暫雷陣雨。（資料照）

2025/05/15 22:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（16日）全台為晴到多雲，午後大台北地區及各地山區留意短暫雷陣雨；各地白天普遍高溫炎熱，中南部及大台北高溫達33至35度，局部地區有36度左右高溫發生，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週五天氣與今日類似，各地為晴到多雲較穩定的天氣，花東地區及恆春半島局部地區有短暫陣雨，並有較大雨勢的機率，宜蘭地區也有零星短暫陣雨，中午過後各地山區及大台北地區有零星短暫雷陣雨；明晨馬祖及明晚起馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

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溫度方面，週五各地白天普遍高溫炎熱，中南部及大台北高溫達33至35度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生的機率，其他地區高溫也有30至32度；各地低溫約22至26度，離島氣溫，澎湖24至30度、金門23至30度、馬祖22至28度。

天氣風險公司指出，明天上午各地大致為晴到多雲，午後因為熱力作用，山區有雲層發展、擴散，可能造成局部短暫陣雨或雷雨，不過降雨大部分都集中在山區，平地受影響有限，可能只是有些地方雲量增多，降雨的機會仍低，到山區活動的朋友還是要留意一下午後的天氣變化情況。

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紫外線指數部分，週五台東縣、屏東縣、高雄市為「危險級」；其餘縣市均為「高、過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東南風，中部以北擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨馬祖及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣溫方面，各地白天普遍高溫炎熱，中南部及大台北高溫達33至35度，局部地區有36度左右高溫發生。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五台東縣、屏東縣、高雄市為「危險級」；其餘縣市均為「高、過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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