相挺身心障礙朋友就業！桃園庇護工場購物節開跑 滿額抽大獎

桃園庇護工場購物節開跑，滿額抽大獎。（（記者李容萍攝）

2025/05/15 21:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府勞動局推廣桃園庇護工場產品及服務，鼓勵市民支持身心障礙者就業，今天（15日）起到6月25日推出「桃園好物，初夏庇Buy」庇護工場購物節滿額抽獎活動，活動期間於市境20家庇護工場消費滿500元並上傳購買證明，有機會將伊萊克斯掃拖機器人、Dyson無線吸塵器、Apple AirPods4無線耳機等獎品帶回家！

副市長王明鉅下午在中原文創園區主持「桃園初夏，庇護同行」桃園庇護工場購物節行銷活動說，庇護工場核心使命是「給他魚，不如教他怎麼釣魚」，市轄現有20家庇護工場、171名庇護員工，由60位專業人員輔導與訓練，庇護工場也需要社會大眾的支持。

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王明鉅也表揚11所機關學校及30家企業團體，在去年採購庇護工場產品競賽中脫穎而出，感謝受獎者展現無私的大愛，其中，榮獲金質獎的長榮航太公司去年採購金額高達250萬元。

勞動局長李賢祥說，今年桃園庇護工場購物節推出的商品種類多元，除了手工餅乾、濾掛咖啡、堅果果乾、保養用品、手工皂、文創商品等，也有洗衣、洗車、印刷及器材租借等多元類別服務，歡迎市民到庇護工場實體門市參觀選購，用行動發揮愛心，一起支持身心障礙朋友就業，勞動局會積極推廣再曾設更多庇護工場。

美好社會福利基金會執行長李俊賢說，美好庇護工場位於龍潭區銅鑼圈的台地上，園區種植和銷售的蔬菜，是一群庇護性身心障礙者和指導老師除草、育苗、種植到包裝親力親為，這些有機蔬菜均以「有機」的生產規範為作業流程，已通過采園有機檢驗合格。

禾豐文創印刷庇護工場共提供6名庇護性身心障礙者和1名見習者就業機會，從事美術排版設計、印刷品後製加工、禮品包裝、文創印刷產品等服務，就服員劉怡燕提到，庇護工場針對庇護性就業者個別能力不同，予以適切的職業重建服務，客源包括市府固定採購公文夾、彌封文件袋等產品。

桃園市副市長王明鉅（右6）主持「桃園好物，初夏庇Buy」庇護工場購物節滿額抽獎活動開幕式。（記者李容萍攝）

「桃園好物，初夏庇Buy」庇護工場購物節邀請身障表演團體「翊聲承諾」溫馨獻唱開場表演。（記者李容萍攝）

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