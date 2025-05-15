國中會考倒數不到2天！ 專家建議刷題維持手感、複習錯題

台中市推出會考專車接送考生往返考場。（圖：市府提供）

2025/05/15 20:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中教育會考5月17、18日登場，考試倒數不到兩天，不少考生反映陷入不知從何下手複習的茫然感，有高中老師建議，還是可以刷歷屆考題「維持手感」，十二年國教宣導團團長、台中市惠文高中校長陳建銘強調，會考多是考基本觀念，考生可把握最後時刻複習錯題本或習作複習基礎觀念，有助穩定心情不心慌。

國中會考明天將查看考場，剩下倒數不到兩天時間，距離大考愈近，不少考生反而反映有「不知讀什麼」的茫然感。

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有高中教師建議考生不妨在考前最後一天模擬會考場景「刷題」，且作息跟考場時間一樣，依序刷題，有助「維持手感」並把握時間訓練或觀察自己的答題速度，及時調整，可穩定心情；刷題可選擇會考歷屆考題，因近幾年的會考難易度有一定標準，避免再寫難題，反而會影響心情。

陳建銘則指出，近年來會考多考基本觀念應用，考生在剩不到兩天的時間內，避免再寫難題，這兩天就以作息正常並尋求建立自信心為優先，可複習「錯題本」，或拿出習作複習課本的基本觀念。

陳建銘指出，這兩天作息務必維持正常，早睡早起，飲食也要注意，以免在最後衝刺前出現身體變數影響考試。

陳建銘提醒，考生考完每科下課後，先不要急著對答案或討論答案，應穩定準備下一節考試科目，以免影響考試心情。

此外，台中市教育局表示，今年仍推出會考專車服務，今年總計將出動322個車次，載送學生安心至考場應試，減少交通時間壓力，預計受惠人數超過7700人；教育局指出，因會考專車協助接送學生往返考場，家長反映紓緩考場附近交通壓力，能讓考生安心準時應考，今年申請車次比去年增加30餘部次。

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