台南四草湖復育環境 喜見大面積瀕危貝克氏鹽草

安南區四草湖及鹽水溪排水線大面積的貝克氏鹽草，如美麗海草床。（台南社大台江分校提供）

2025/05/15 20:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕守護台江河川重大發現！台江流域綠道志工繼在山海圳國家綠道起點四草湖，發現國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種的貝克氏鹽草蹤跡後，又在大退潮時，再度於四草湖及鹽水溪排水線發現大面積的貝克氏鹽草，美麗的海草床，令人驚豔。

台江綠道志工昨天會同中山大學西南海岸長期社會生態觀測站調查查，適逢退潮後的四草湖泥灘地，大面積貝克氏海草床，初估約有0.42平方公頃，有如美麗的綠色地毯。今（15）日再經中山大學劉商隱老師確認是貝克氏鹽草，好消息傳來，台江流域社群夥伴，十分振奮。

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台南社大台江分校執行長吳茂成表示，被IUCN列為瀕危物種的貝克氏鹽草，距離九分子生態社區不到4公里處，就可以看見，分布範圍長達800公尺長，可說是台南市都會區最美麗的海草床。台江綠道志工守護台江河川20年來，復育環境，繼招潮蟹回到海佃國小校門前的灘地之後，現在又有重大的成果發現。

台南社大台江分校在今年2月邀請台江流域綠道志工，會同海保署進行山海圳國家綠道起點四草湖及鹽水溪排水線「貝克氏鹽草」棲地調查，當時僅在四草湖泥灘地發現貝克氏鹽草蹤跡，3個月來持續在山海圳內海之路的灘地進行調查。

台南社大台江分校呼籲海保署、水利署、台江國家公園及南市政府，應儘速召開流域治理平台會議，進行鹽水溪排水線及四草湖貝克氏鹽草的分布範圍及族群數量調查，展開保育行動，讓親師生可以在生活近處，到山海圳國家綠道散步，欣賞美麗的四草湖夕陽之外，更可認識美麗的貝克氏鹽草，實踐世界地球日，環境保育行動的精神。

貝克氏鹽草為國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。（台南社大台江分校提供）

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