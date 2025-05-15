網喊冷氣吹整天省電費除濕機也不用開 台電破迷思曝「最省的方法」

網友發文說，家中使用變頻冷氣，開啟節能模式，24小時運行，每月電費點要1到2千元。，示意圖。（資料照）

2025/05/15 22:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著夏季的來臨，冷氣成為許多家庭不可或缺的必需品。網友發文說，家中使用變頻冷氣，開啟節能模式，24小時運行，每月電費只要1到2千元，還說這樣能維持舒適的居住環境。台電則提醒，雖然變頻冷氣較省電，但長時間外出時應關閉冷氣，更能有效節省電費。

網友在PTT發文說，家中使用變頻冷氣並開啟節能模式，全天24小時持續運轉，每月電費大約只需1到2千元。他指出，長時間開冷氣不僅維持室內涼爽舒適，濕度也都穩定在55％左右，無需再額外使用除濕機，整體居住環境明顯改善。

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原PO也指出，許多家庭為了節省電費習慣頻繁開關冷氣，但實際上這樣的使用方式可能更耗能，效果也不理想。他認為，過度擔心電費反而導致長期處於悶熱環境，影響家人情緒與相處品質，結果既沒有省到錢，也降低了生活品質。

貼文曝光後，不少網友反駁，「認真講每天24小時吹冷氣，身體會變差，因為完全沒活動」、「冷氣低頻運作反而會很潮濕，濕度60幾破70都是常有的事」、「吹太冷才會不健康，空調保持最佳溫度溼度，冷氣就會除溼」、「你家的整體生態環境不夠好才會這樣說，北投圖書館綠建築不需冷氣」。

對此，台電電力臉書粉絲團曾發文指出，雖然變頻冷氣相較於傳統冷氣較為省電，但若長時間外出，仍建議關閉冷氣。因為變頻冷氣為了維持室內穩定溫度，壓縮機會持續運轉，累計下來的用電量反而會比關機後再開還高。

台電解釋，若外出時間在短時間內（約30分鐘內），可以視情況不關冷氣，但若長時間外出，關閉冷氣不僅可以達到省電效果，也有助於降低電費開支，避免不必要的浪費。

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