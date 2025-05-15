國中會考中投區考生跌到2.7萬人創新低 考場常見違規曝光

國中會考週六日登場，台中市推出會考專車接送考生到考場。（台中市政府提供）

2025/05/15 20:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中教育會考5月17、18日登場，今年中投考區報考人數再創新低，只2萬7135人報考，比去年少2046人，分在33個考場應試。承辦中投區試務的文華高中指出，往年考生最常犯的考場違規，除了手機或電子設備發出聲響，提前翻閱試題本、提早或逾時作答居多，甚至有人帶鬧鐘等非應試用品擺放在桌面，提醒考生務必留意，以免被扣分。

中投會考人數去年首度跌破3萬人，有2萬9181人報考，今年報考數再下降，文華高中指出，今年2萬7135人報考，比去年再少2046人，共在33個考場應試，共設873間試場，是全國第二大考區；今年會考訂在5月17、18日登場，預計16日下午3點到5點開放考生可以查看試場。

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文華高中特別提醒考生，往年考生較常犯的試務違規，包括提前作答或翻閱試題，考生務必遵守在試題說明時間內，切勿翻閱、劃記題本或作答，否則將被視為違規；另有為數不少的考生寫到最後一刻，作答時間結束後仍繼續作答，也會被記違規，提醒考生考試結束鐘聲響起後，務必立即停筆。

此外，文華高中指出，已往也有考生會攜帶或擺放非應試用品在桌面，包括鬧鐘、教科書、參考書、補習班文宣品等，依規定都不得放置試場桌上，連計算紙也不行；其餘違規就是考生較熟知的手機或電子設備發出聲響，建議考生當天不要攜帶手機進入試場，避免手機響起造成違規。

文華高中也提醒，英語聽力測驗在試題播放後即不得入場，也不可提早離場，其餘各科考試遲到20分鐘不得入場，正式開始考試後30分鐘內不得離場；英聽測驗結束時，因可能有部分試場進行重聽試題，提醒考生離場時保持安靜，以避免影響仍在進行重聽試題的考場。

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