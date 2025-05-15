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    宜蘭600元敬師禮金遭披露沒編預算 縣府：絕不會跳票

    宜蘭縣議員謝正信提案爭取敬師禮金調升後，縣府函復決議「今年已調整至每人600元」，不過今天卻遭披露根本沒編列預算「形同跳票！」抨擊縣府是在打臉縣議會。（圖擷取自宜蘭縣議會直播網）

    宜蘭縣議員謝正信提案爭取敬師禮金調升後，縣府函復決議「今年已調整至每人600元」，不過今天卻遭披露根本沒編列預算「形同跳票！」抨擊縣府是在打臉縣議會。（圖擷取自宜蘭縣議會直播網）

    2025/05/15 19:54

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣去年教師節發放每名教師200元敬師禮券，金額非全台最多，但號稱對象最廣，約計8800人。經縣議員謝正信提案爭取調升後，縣府函復決議「今年已調整至每人600元」，不過今天卻遭披露根本沒編列預算「形同跳票！」謝正信抨擊縣府是在打臉縣議會，主持議事的副議長陳漢鍾也要求「研議補救。」縣府會後回應，絕對不會跳票。

    縣府教育處會後表示，今年敬師禮金非未編列，而是以去年每人200元估算，編列近180萬元，調升後預算約500萬元，不足部分會從內部其他預算檢討支出，朝每名教師發放600元禮金目標努力，為感謝所有教師辛勞，一定不會跳票。

    議員謝正信去年提案爭取調升，請縣府研議將金額由每人200元調至600元，以表彰教師對教育無私奉獻，提升教育工作者的福利案；縣府於今年1月23日函復將納參研議辦理，並補充說明「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元。」

    不過，謝正信今天質詢時踢爆，縣府根本就沒編列預算，不僅沒有在今年預算書內，就連追加減預算也沒看到，質問代理縣長林茂盛「今年如何發放？」要求解釋函復補充說明部分，是不是就是指禮金已調整至600元。林茂盛停頓約6秒後，答詢回應「依文字說明看起來是已經調整。」

    林茂盛接著解釋，因預算已籌編，來不及放進去。謝正信則追問「那今年有沒有可能發？」林回應，今年部分也沒放到追加減預算中，所以……。謝正信一臉嚴肅抨擊「那這樣就是在打臉宜蘭縣議會嘛！」副議長陳漢鍾也在主席台上發言強調「打臉啊！沒錯啊！」謝正信當場要求縣府專案處理，並請主席列入會議記錄獲同意。

    陳漢鍾在議事結束前，針對敬師禮金調升未編列預算一事，提及應是教育處長交接時，相關事務未銜接上，但仍再次強調「這是縣府內部缺失」，要求主計處、教育處等「研議補救」後回覆議員。

    各縣市每年在928教師節時，為表達對辛勤教師的誠摯感謝，紛紛祭出教師敬禮，致贈禮券或禮品，宜蘭大前年致贈每人1張電影票券，前年及去年則是200元禮券，去年預算近180萬元，總計致贈8800份，包括公私立高中職以下含國中小及幼兒園的「所有教職員工」。

    宜蘭縣政府於今年1月23日函復縣議會，並補充說明「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元。」 （民眾提供）

    宜蘭縣政府於今年1月23日函復縣議會，並補充說明「114年教師節敬師禮券已調整至每人600元。」 （民眾提供）

    宜蘭縣教師敬禮去年結合公益每人致贈200元勸募愛心禮券。（資料照）

    宜蘭縣教師敬禮去年結合公益每人致贈200元勸募愛心禮券。（資料照）

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