桃園、中壢國民運動中心製熱系統不足 冬天游泳洗戰鬥澡

桃園國民運動中心游泳池淋浴間製熱設備容量不足，遭詬病冬天游泳洗冷水戰鬥澡。（體育局提供）

2025/05/15 19:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕隨著各地國民運動中心陸續啟用，也成愛好游泳者最佳去處，有民眾抱怨游泳池淋浴間長期存在熱水供應不足問題，冬天甚至被迫洗冷水「戰鬥澡」，其中又以桃園、中壢情況最嚴重；市議員黃敬平表示，經檢驗設備沒有問題，主要是當初容量設計不足，導致同時使用出現無熱水窘況，呼籲市府利用夏季期間趕快修改設備，讓民眾冬天游泳有熱水可用。

體育局長許彥輝表示，桃園國民運動中心採用電熱鍋爐系統，熱水儲存於儲熱桶內後分流，雖然採購加熱系統，但寒流來襲或人流較多時水溫還是會受影響，將再行檢視電力負載及評估研議改善措施。

請繼續往下閱讀...

另中壢國運動中心淋浴間製熱系統位於七樓頂樓，主要是容量不足問題，規劃於下半年新增或更換製熱系統設備，另2月新增製熱設備，單獨供應泳池用水，以舒緩淋浴間製熱系統壓力。

黃敬平表示，去年底民眾向他反映，中壢國民運動中心游泳池淋浴間熱水不熱，寒流來臨時甚至洗冷水澡，體育局派員測試發現設備正常，問題根源在於淋浴間分布於1到5樓，導致熱水傳輸管線過長，加上使用高峰時段熱水需求激增，超過系統可承受範圍所致；此外，桃園國民運動中心亦有類似情況。

他說，追究原因在於場館規劃時，未充分評估管線長距離配置與未來使用人流負荷，導致即使製熱設備正常，也難以因應瞬間大量熱水需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法