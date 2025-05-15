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    台灣3大遠洋公協會與印尼漁工工會 簽署第二版團體協約

    台灣3大遠洋公協會與印尼漁工工會，簽署第二版團體協約。（台灣遠洋漁業智庫提供）

    台灣3大遠洋公協會與印尼漁工工會，簽署第二版團體協約。（台灣遠洋漁業智庫提供）

    2025/05/15 19:23

    〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會、台灣鮪延繩釣協會等台灣3大遠洋公協會，今天與印尼漁工工會再度攜手，在印尼雅加達簽署第二版「促進船員合宜工作條件與產業永續發展團體協約」（以下簡稱「團協2.0」），延續2022年首度團協的基礎，持續推動公平勞動條件及產業發展，也深化台印勞動合作及漁業轉型。

    3大遠洋公協會共同強調，國際對漁業人權及永續治理日益關注，業者必須積極作為、主動因應。這次協約明確宣示拒絕任何形式的強迫勞動，並強化「從招募到上船、從合宜工作到平安返鄉」全流程的可稽核性，凸顯台灣漁業在國際責任與人權實踐邁出的關鍵一步。

    「團協2.0」內容包括建立公平僱用機制、外派費用透明化、落實健康檢查制度、提供系統化上船前訓練、設立升遷制度與爭議處理機制等。台印雙方承諾依誠信原則共同執行，並持續優化制度設計，以保障漁工及業者的權益。

    出席見證的中正大學勞工關係學系副教授劉黃麗娟指出，這是台灣目前唯一的跨國團體協約案例，不僅具有勞動意義，更具有制度創新的價值，象徵台灣漁業產業主動擁抱國際標準與責任的決心。

    出席代表另有台灣漁業署、台灣駐印尼代表處、印尼海洋與漁業部訓練中心主任Dr. Lilly Aprilya Pregiwati、印尼保護移工機構秘書長Irjen Pol. Dwiyono、國際勞工組織駐印尼及東帝汶代表、台印雙邊仲介。

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