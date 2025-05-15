國中會考高雄1萬8796考生應試 市府推安心服務方案

國中教育會考17、18日登場，高雄推出考生安心服務，讓考生安心應考。（資料照，記者許麗娟攝）

2025/05/15 19:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年國中教育會考17、18日登場，高雄考區共計有1萬8796人考生將應試，為照顧高雄考生，教育局推出會考安心服務方案，包括偏鄉考生一條龍服務、考生安心應考會考專車、考場服務站等，要讓考生安心應試。

高雄考區共設置21所考場、611間試場（含備用試場），分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工等。明（16）日下午3到5點考生可到考場查看環境，但不得進入試場。

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教育局長吳立森說，教育局推出的會考安心方案，包括「偏鄉考生一條龍服務」， 那瑪夏國中考生就近住宿，免於舟車勞頓；另透過補助國中會考專車費用、21所考場均設置「考場服務站」，除照顧偏鄉學校考生，也全面照顧本市國中考生應試需求，讓考生免煩惱往返考場交通。警察局也會於21個考場設置考場服務站，各考場配置2名警力與2台警用機車，以因應考生臨時需求，並提醒考生注意應試相關規定，提早出門。

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