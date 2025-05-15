為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中會考高雄1萬8796考生應試 市府推安心服務方案

    國中教育會考17、18日登場，高雄推出考生安心服務，讓考生安心應考。（資料照，記者許麗娟攝）

    國中教育會考17、18日登場，高雄推出考生安心服務，讓考生安心應考。（資料照，記者許麗娟攝）

    2025/05/15 19:40

    〔記者許麗娟／高雄報導〕114年國中教育會考17、18日登場，高雄考區共計有1萬8796人考生將應試，為照顧高雄考生，教育局推出會考安心服務方案，包括偏鄉考生一條龍服務、考生安心應考會考專車、考場服務站等，要讓考生安心應試。

    高雄考區共設置21所考場、611間試場（含備用試場），分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工等。明（16）日下午3到5點考生可到考場查看環境，但不得進入試場。

    教育局長吳立森說，教育局推出的會考安心方案，包括「偏鄉考生一條龍服務」， 那瑪夏國中考生就近住宿，免於舟車勞頓；另透過補助國中會考專車費用、21所考場均設置「考場服務站」，除照顧偏鄉學校考生，也全面照顧本市國中考生應試需求，讓考生免煩惱往返考場交通。警察局也會於21個考場設置考場服務站，各考場配置2名警力與2台警用機車，以因應考生臨時需求，並提醒考生注意應試相關規定，提早出門。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播