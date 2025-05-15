台中豬事圓滿社宅涉「廣告不實」 議員揪說好的日照據點沒了

台中最大量體豬事圓滿社宅預計提供1085戶。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/15 19:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中肉品市場轉型，除設「豬事圓滿」公園外，市府另斥資62.5億打造全市最大量體「豬事圓滿社宅」，預計蓋1085戶，台中市議員陳政顯指出，原規劃會設日照據點，近來竟悄悄取消，涉「廣告不實」；都發局指出，已規劃設身心障礙者的日照中心及托嬰中心、幼兒園等，至於提供一般長者的日照據點因衛生局未提需求，目前未規劃，未來再請衛生局評估。

台中市肉品市場因噪音、氣味影響的周邊環境及居住品質，長期被視為鄰避設施，台中市推動轉型，將近5公頃土地，變更為公園用地、住宅區及商業區，目前豬事圓滿公園已完工啟用，市府另斥資62億5仟餘萬元，打造北區第一座社宅「豬事圓滿好宅」，預計規劃地上20層、地下4層，共計1085戶，是台中市目前量體最大的社宅。

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都發局指出，預計2029年完工，目前進度預計在5月完成全區現地舊建築、設施及景觀植栽拆除整理作業。

不過，在地市議員陳政顯質疑，當初都發局規劃豬事圓滿社宅時曾表示會規劃社福設施日照據點，但近日詢問衛生局，卻稱未規劃在該社宅設日照據點，說好的日照據點竟「被消失」，公辦社宅竟也涉「廣告不實」。

都發局長李正偉指出，規劃時有調查各單位需求，衛生局並未提出需求申請；但陳政顯指出，社宅不應只提供居住需求，應提供住戶甚至週邊社區老幼照顧需求，衛生局未申請就未規劃，不是公部門應有積極作為，他另強調，週邊公托能容納的幼童也僅30多人，應先保留社福空間以利後續規劃符合居民及社區需求的社福服務。

李正偉指出，目前已在該社宅規劃身心障礙者日照服務空間，另也規劃設托嬰中心及幼兒園，針對日照據點會再跟衛生局溝通評估。

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