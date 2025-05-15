霧峰列入參山國家風景區 中市府挨批無規劃配套措施吸客

市議員李天生表示，霧峰有很多值得一遊的觀光景點如霧峰林家下厝宮保第，觀旅局應協助行銷。（李天生提供）

2025/05/15 19:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市霧峰曾是省議會所在地，也有霧峰林家花園，有很多文史故事，市議員李天生表示，霧峰已經納入參山國家風景區，不過市府並沒有提出具體配套措施，依觀光署公布去年度博物館參觀人數，板橋林家花園以797萬人次奪下冠軍，而霧峰林家去年度參觀人數只有13萬多人次，但是霧峰是很值得一遊，痛批市府根本不重視霧峰觀光發展。

觀旅局長陳美秀表示，霧峰納入參山風景區，市府都有和參山管理處密切開會，初步決定興建旅客服務中心及整修光復新村老舊眷舍，觀旅局在霧峰規劃交通動線，並舉辦宣傳糕餅等實體活動，努力促進霧峰觀光發展，會與參山處共同推廣行銷，例如合作航空公司踩線團引客、活動行銷、國內外媒體網紅邀約等。

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議員李天生指出，行政院去年底核定將霧峰239公頃的面積納入參山國風景區，但市府在中央核定後，沒有任何的配套措施，根本不重視霧峰的觀光。

此外，他指出，地方人士擔心成為參山風景區後，土地開發規則是否會改變？未來依「風景特定區管理規則」管理，是否太過嚴格，要求市府觀旅局和參山管理處密切合作，反應地方需求，共同規劃霧峰美好的遠景，不要讓霧峰納入參山只是春夢一場，沒有改變。

李天生並表示，交通部觀光署公布2024年度博物館參觀人數，新北市「林本源園邸（林家花園）」以797萬人次奪下冠軍，擊敗傳統熱門景點中正紀念堂、海洋科技博物館及故宮博物院，成為今年最受歡迎的博物館類景點，同樣擁有珍貴文化資產的國定古蹟-霧峰林家花園，去年度參觀人數只有13萬多人次，相差懸殊，顯示市府沒有做為，要求市府好好規劃，讓更多的遊客願意進入霧峰遊玩。

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