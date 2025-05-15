國科會AI論壇展創新應用 選拔5外國團隊秀台灣晶片能量

國科會主委吳誠文（左3）頒獎給晶創競賽（ICTGC）獲獎團隊。（國科會提供）

2025/05/15 18:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕為讓AI（人工智慧）造福更多人類社會需求，國科會今（15日）舉辦「2025 AI創新應用論壇」暨頒獎典禮，選拔攜手台灣半導體並創新設計IC晶片的團隊，第2梯次共5個國外團隊獲選，有機會來台技術媒合、對接需求產業鏈。

國科會晶創競賽IC Taiwan Grand Challenge今頒獎，從全球154隊中選拔出5個團隊，有英國Genenet Technology Limited聚焦AI和量子驅動的基因電路工程技術、法國WISE-INTEGRATION鑽研氮化鎵電源元件、瑞典NSS Water提出奈米純水解決方案、新加坡JMEM TEK投入後量子密碼學安全晶片研究，以及新加坡TurboNext深耕AI大語言模型異質計算與高效記憶體技術。

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國科會主委吳誠文表示，AI時代更強調系統整合，如今早陪同總統賴清德參訪國家太空中心，勉勵我國自製率84％的福衛8號衛星，預計10月升空服役，其他包含低軌衛星推動將整合陸海空不中斷的網路網路，將所有終端鏈結，行政院也通過智慧機器人政策，同樣是要讓機器人鏈結食衣住行育樂各種人類需求。

吳誠文說，而回到IC產業，台灣重點開發半導體領域，AI及硬體設備最終目的也是要服務人群，而台灣政府除了要服務國際品牌，也要發展相關產業服務國民，強調不會取代客戶，而是民主供應鏈國家一起努力合作，鼓勵半導體製造的國際發展，並讓AI應用造福更多人類社會需求，如讓機器人取代危險性、勞動性或人力缺乏的工作。

國科會AI論壇中，也邀請產業領袖分享各種技術與新創，如AI影像辨識、智慧座艙AI感測、AI加速製造業效能、運用邊緣運算技術提供AI新創儲存解決方案，剖析生成式AI在邊緣運算的發展趨勢與挑戰等。

國科會表示，將持續透過「IC Taiwan Grand Challenge」幫助全球潛力的IC與AI創新應用發展，第三梯次徵案即日起至2025年6月30日開放線上報名。查詢網址：https://ictaiwanchallenge.org/

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