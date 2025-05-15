陪伴安置兒少長大 新北扶輪公益網捐書桌、電視及筆電

國際扶輪3490地區扶輪公益網委員會捐贈家具及家電，給予新北市兒少安置機構，並舉行捐贈儀式。（記者陳奕劭攝）

2025/05/15 18:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕小小的書桌對孩子不只是寫作業的地方，更像是擁有一個小天地。國際扶輪3490地區扶輪公益網委員會今天（15日）捐贈兒童書桌、兒童椅、衣櫥、電視與筆記型電腦等物品給新北市兒少緊急短期安置機構使用，讓小朋友知道自己並不孤單。

3490地區扶輪公益網主委何長發一行人今天拜訪新北市府社會局，捐贈兒童書桌、兒童椅、衣櫥、玩具置物架、幼兒圍欄與坐椅等家具，以及電視與筆記型電腦等電子產品，也提供0到12歲的家具給童心家園，總市值約19萬元。

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吳淑芳感謝說，對於孩子而言，「擁有一個小書桌，就像擁有一個小天地」，安置家園是許多孩子艱困時期的重要依靠，社會局會善加使用這份關愛。

何長發說，看似生活中平凡小物，卻為孩子打造安心的生活環境，能給孩子最實在、最貼近需求的物品最重要。

悅融社會福利基金會執行長吳嫦娥分享，這些接受緊急安置的孩子，可能在家庭缺乏愛，民間團體的公益關懷，對孩子不只是物質上的幫助，更讓他們知道自己並不孤單。

慧心家園主任陳俐靜分享，這些受到創傷的青少年的心像「刺蝟」，需要花很多心力撫慰。她認為，「電視」是開啟對話的媒介，陪伴孩子觀看新聞時，除了接收新知、掌握時事，更重要的是正向機會教育，給予正確觀念，甚至影響職涯發展。

扶輪公益網捐贈兒童家具，物品已組裝完成放置於安置機構讓兒少使用。（新北社會局提供）

贈送的家具已先抵達機構，兒少迫不及待使用全新桌椅家具。（新北社會局提供）

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