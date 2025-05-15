世壯運翻譯人力不足！ 志工憂心提問 官方回答超扯

志工反應可能會遇到日文志工對上歐美選手的情形，官方卻回答「嘗試溝通看看」。（擷取自簡舒培臉書）

2025/05/15 20:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運17日就要開幕，近日卻接連傳出包。北市議員簡舒培爆料，6500位來自世界各地的選手，卻只依賴不到1000位的英、日、韓語語言志工，沒有聘請專業翻譯。另外，有志工向官方反映，可能會遇到日文志工對上歐美選手的情形，官方卻回答「嘗試溝通看看」，並要他去詢問國際事務處，結果致電詢問卻無人接聽。

簡舒培今日在臉書PO文表示，雙北世壯運5月17日就要開幕，面對來自世界各地的選手，「語言」應該是最最最基本的設備與服務，台北市政府卻只想倚賴不到1000位的英、日、韓語的語言志工，來解決6500多位全世界選手們可能會遭遇的翻譯問題，會不會過於天真荒唐？

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簡舒培指出，6500位來自世界各地的選手，卻僅有不到1000位的英、日、韓語語言志工。此次世壯運的外籍選手多達6550位，其中亞洲3990人、歐洲959人、非洲132人、美洲132人、大洋洲679人；在語言志工方面，目前計有英語志工741人、日語志工159人、韓語志工55人。

不到1000人的語言志工，卻要服務高達6000多位的外籍選手，這樣的不成比例的情況，已經有志工陳情，某些賽事在單一時段只有一位語言志工，如果面對其他語系的選手，可能無法給予協助。

簡舒培提醒，除了人力問題之外，在工作內容方面，語言志工還要在外籍選手與裁判發生爭議，或對賽程有疑慮時協助進行翻譯，但世壯運執委會僅要求語言志工須具備英語、日語、韓語溝通能力者，不用賽事相關能力證明。簡舒培並PO出網友與官方臉書的對話紀錄，網友詢問想當語言志工，有沒有英文Toefl幾分/日文N幾級等限制，官方回應沒有限制。

簡舒培表示，術業有專攻，每項運動賽事都有其專業用語，賽事翻譯也該有專業能力門檻，應該聘請專業翻譯而非僅靠語言志工解決。而一名陳情的志工，曾向世壯運官方Line提出疑慮，官方小編竟然回應，請志工嘗試溝通看看，還要他去詢問國際事務處，結果致電詢問卻無人接聽。

簡舒培最後批評，世壯運開幕在即，台北市政府卻接連掉漆，直到上週都還有賽程尚未公布，最近又爆出志工識別證竟然由名字「直譯」，現在連語言志工的安排也大有問題，跨黨派議員都擔心台北市政府還沒準備好，不奢望蔣萬安變身「超級賽亞人」，只希望他回歸當「台北市長」，別讓台北市貽笑國際！

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