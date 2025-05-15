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    彰化花壇5/16「送肉粽」路線沒結尾 他揭：終點在這

    「送肉粽」是彰化地區民間對輕生者的送煞習俗。（資料照）

    「送肉粽」是彰化地區民間對輕生者的送煞習俗。（資料照）

    2025/05/15 18:00

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉白沙村5月16日晚間9點有一場「送肉粽」科儀，送煞路線公布，將從彰員路3段櫻花步道出發，沿彰員路2段過中橋街，碰到花南路後再接番花路，不過路線自此就沒下文，鄉親急問「終點在哪？」鄉民代表翁啟祐研判，一般若走番花路，終點應該就是到鹿港地區海邊。

    白沙村有老人家發生憾事，16日晚間9點開始在櫻花步道舉辦送煞科儀，儀式結束時間可能介於9點至10點之間，由於明天是星期五，屆時有可能會有晚間下班或回家的學生，地方相當關切。

    由於送煞路線只寫到番花路後就沒有下文，許多地方鄉親都在問「接下來要怎麼走？」「終點到底在哪裡？」擔心屆時恐怕經過送煞隊伍時會遇到，希望能知道接下來的路線以備避開；不過有鄉親認為不要太緊張，一般都是作法是完畢後就上車，直接驅車到化煞地點，民眾根本不會知道是在送煞。

    花壇鄉代翁啟祐表示，雖然送煞路線只寫到番花路，但按照常理判斷，走番花路就是要去海邊的路線，因此最終應該還是會到鹿港地區海邊才對，鄉親平常心面對即可，若真的不放心，就儘量避開送煞相關路線。

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