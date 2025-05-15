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    世壯運行李區「完全沒遮陽」工作人員也倒下 官方回應了

    網友指出，松山文創園區設置外國選手報到放行李處，但現場場館工作人員都不知情，行李放置區也只是用紅龍柱倉促圍起來。（翻攝靠北世壯運粉專）

    網友指出，松山文創園區設置外國選手報到放行李處，但現場場館工作人員都不知情，行李放置區也只是用紅龍柱倉促圍起來。（翻攝靠北世壯運粉專）

    2025/05/15 17:49

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會17日開幕式，不過亂象頻傳，還有人為此創立「靠北世壯運」粉專。今有人投稿，世壯運交通指引中，竟建議欲前往新北市新莊棒球場的民眾，可搭捷運至芝山捷運站；另也傳出，負責顧行李的工作人員僅1人，還沒帳篷遮陽，導致該工作人員中暑。

    對此，世壯運執委會回應舊版圖卡已更新；針對寄物區問題，中暑人員已無大礙，今晚起將搭設帳棚，明起也將加派人力。

    2025年雙北世界壯年運動會週六（17日）將在台北大巨蛋開幕，松山文創園區（松菸）化身世壯運公園，開放選手報到。今（15日）、明（16日）開放非中華民國籍選手報到。

    網友投稿「靠北世壯運」指出，開放外國選手報到領物資，松菸的光復南路入口直接用紅龍圍了一塊地，讓外國選手放行李，看起來相當隨便；此外，場館工作人員對此也不知情，導致許多外國選手拖行李拖得非常辛苦，寄放區不只沒有帳篷，現場還只安排一人，最後該人員還中暑。

    針對行李寄物區相關情形，世壯運執委會說明，因今日起大量國外選手抵台，部分選手從機場直接前往松山文創園區報到，行李較多，加上園區地面為拼石路面不易拖行，為便利選手，故加設簡易寄物區；目前已規劃於今晚搭設遮蔽帳棚，並於明日起安排具英文能力的工作人員2名駐點協助，提供更完善服務。關於志工身體狀況，經聯合醫院醫護人員協助處理後，目前已恢復。

    對於交通指引錯誤，世壯運執委會說明，該為舊版圖卡內容，已於今年3月14日完成更新，感謝外界關注，團隊也會持續檢視各項資訊呈現。

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