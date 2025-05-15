油電車打N檔竟被制止！內行人曝「1原因」：超傷這個零件

油電車臨停為何不能打N檔，引起網友熱議。示意圖。（彭博）

2025/05/15 19:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你知道嗎？在開油電車時，停車時打N檔（空檔）不僅無助於省油，反而會對車輛造成傷害。有網友分享，自己在開油電車臨停時，打N檔停著吹冷氣，卻遭到父親制止，對此讓原PO十分困惑。貼文曝光，內行網友指出，「油電打N檔，引擎不會幫大電回充」。

網友在Dcard發文說，因為自己平時都開純汽油車，沒想到開父母的油電車時，打N檔拉手煞車在路邊吹冷氣臨停，卻被爸爸提醒「油電車不要打N檔，一定要打P檔，不然電池會不能充電」，對此讓原PO好奇，「油電車不能打N檔？不是也會用引擎發動來充電嗎？」

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貼文曝光，引起網友討論，「停在原地，電量不足時，引擎會啟動充電，你打N檔就不會啟動引擎了，但你車子還是持續耗電，電池有可能會有過放問題，所以空檔是沒有必要的」、「上次開公司車載老闆，老闆也是這樣跟我說」、「油電N檔是不會回充大電池，只是冷氣會越來越不涼，等紅燈也不會這麼久，電太少，儀表也會叫你換回來」、「油電不打P檔或是D檔踩煞車大電池不會充電，打N檔會聽到引擎在空轉，然後儀表上沒在充電」

另外，也有網友指出，「自排車N檔通常只用在車壞掉要推車的情況，平常停車還是打P檔比較安全」、「如果要停在路邊很久，打P檔加手煞車就對了，電池電量過低好像就傷電池」、「平面臨時停車打P擋，斜坡臨時停車P擋+手煞車，長時間停車P擋+手煞車」、「打N檔被撞比較不會傷變速箱，除此之外沒必要打」。

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