他驚見公車神秘綠水！網笑：司機膽汁？內行人揭真相

網好奇為何公車上放著3瓶神秘綠水，讓人摸不著頭緒。示意圖。（資料照）

2025/05/15 22:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕通勤搭公車時，除了滑手機，你注意過駕駛座旁的擺設嗎？近日有網友發現，公車司機的座位旁擺了3大瓶的「綠色液體」，看似像蔬菜汁卻又讓人摸不著頭緒，讓原PO相當好奇。貼文曝光後，引起眾多網友熱議。

網友在臉書社團路上觀察學院發文，從照片中可見，有3瓶裝著綠色液體的寶特瓶，整齊地擺放在公車靠窗的架子上，但每一瓶的液體都有使用痕跡，讓原PO相當好奇，這些不明液體究竟有什麼用途？「公車上看到這個……司機畫水彩畫的筆洗」。

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照片曝光後，引起網友熱議，「會不會是司機的膽汁？」、「菠菜汁，若有歹徒無差別攻擊，司機喝了會瞬間變大力水手卜派制伏歹徒」、「代替綠色乖乖的」、「這是給公車喝 免得它過勞中暑的」、「你該擔心的是隨時要下來幫忙推車」。

另外，不少網友都指出，原來這三罐綠色液體，是公車用的「水箱精」，「綠色的水，那個公車是老車會漏水或蒸發水，要補水，當然要加水精防止內燃機生鏽」、「公車的提神飲料 沒加引擎會過熱罷工」、「老車都會放一瓶隨時可以加」、「感覺是水箱精，車子可能有點問題帶著備用」。

這3瓶綠水，其實是公車的水箱精。（擷取自路上觀察學院臉書）

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