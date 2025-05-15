彰化縣幸福巴士乘客常不到3人 議員洪子超籲改推「幸福小黃」接地氣

彰化在偏鄉地區推「幸福巴士」計畫上路多年了，載客率低，縣議員質疑效益。（彰化縣政府提供）

2025/05/15 19:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕偏鄉交通是老問題，彰化縣議員洪子超今天在議會縣政質詢指出，縣府推動的「幸福巴士」雖然每趟可載40人，但實際搭乘人數常不到3人，成效令人擔憂。與其繼續花錢跑冷門路線，不如把資源投入更彈性、接地氣的「幸福小黃」計畫，真正解決偏鄉交通難題，也盼縣府加快腳步落實。

洪子超關心「幸福小黃」進度。他說，偏鄉需要更靈活的交通方式，像是結合計程車與補助機制的「幸福小黃」，可能比公車或「幸福巴士」來得實用，目前這個計畫現在走到哪一步了？

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交通處長林孟弘說，「幸福小黃」的推動與計程車牌照申請息息相關，這部分需要與監理站協調。目前正討論將新增牌照限定用於二林轉運站或其他偏鄉地區，避免申請後卻跑去市區載客，違背原本政策目的。

至於何時會有進展？林孟弘說，縣府目標是讓「幸福小黃」與二林轉運站同步上路，轉運站預計在今年下半年啟用，相關配套也正加快整合中。

洪子超追問，這項服務是否只開放給65歲以上長者使用？林孟弘說，雖然政策希望與長青幸福卡結合、優先照顧長者，但實際上不限年齡，只要符合使用條件都能搭乘。

談到執行上的困難，林孟弘坦言，最大挑戰是司機不願跑偏鄉。從市區載客到芳苑、大城，回程往往載不到人，等於做白工。為此，縣府才希望結合二林轉運站，由住在當地的司機在地接單，減少空車跑，才能提高營運效率。

彰化縣議員洪子超質詢指出，縣府推動的「幸福巴士」雖然設計每趟可載40人，但實際搭乘人數常不到3人。（彰化縣議會提供）

彰化縣政府目標希望今年下半年啟用彰化二林轉運站，圖為設計示意圖。（彰化縣政府提供）

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