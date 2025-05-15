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    首頁　>　生活

    你是哪一派？他喝熱豆漿同事全看傻！ 兩派網友吵翻

    網友發文分享，自己喝熱豆漿的習慣被公司同事看到後，竟引來一陣驚訝，示意圖。（資料照）

    網友發文分享，自己喝熱豆漿的習慣被公司同事看到後，竟引來一陣驚訝，示意圖。（資料照）

    2025/05/15 23:23

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕豆漿到底該喝冰的還是熱的？網友發文分享，自己從小習慣喝熱豆漿，即使到超商買豆漿，也都會加熱再喝。沒想到這個習慣被公司同事看到後，竟引來一陣驚訝，讓原PO感到很錯愕。貼文曝光後，引起「冰派」與「熱派」網友熱議。

    網友在Dcard以「喝熱豆漿有這麼冷門嗎」為題發文分享，自己從小習慣早餐搭配熱豆漿。即使長大後在超商買豆漿，他仍習慣加熱後再飲用。不過，這個習慣卻讓公司同事們鎮驚「豆漿不是應該喝冰的嗎？冰冰的才爽啊！現在天氣這麼熱」。原PO對此感到錯愕，並好奇「原來大家真的都習慣喝冰的？有沒有人也是熱豆漿派的」？

    貼文曝光後，不少「熱豆漿派」的網友發聲挺原PO，「熱的+1，我還喜歡喝鹹豆漿」、「我都要燙到會冒煙...最好可以燙舌頭...」、「是當早餐店塑膠膩，油條套豆漿，鹹豆漿你做冰的試試看」、「我！每次買超商豆漿一定會微波，就算夏天也是」。

    另外，也有「冰豆漿派」的網友留言，「無法想像有人喜歡喝熱豆漿」、「一定要冰的，當飲料喝」、「熱的不好喝...」、「豆漿一定要喝冰的+1」、「居然有人喜歡喝熱的」、「喝冰的才爽啊，熱豆漿有股臭臭的豆味我不行」。

    還有一派網友認為「新鮮的豆漿才適合喝熱的」，「新鮮豆漿我喜歡熱的，盒裝或瓶裝我覺得加熱味道怪怪的」、「熱豆漿要去豆漿店買」、「好奇不會有盒子的味道嗎？感覺會有包裝味不敢嘗試，只有早餐店的敢喝熱的」、「這種豆漿加熱會怪怪的吧？熱豆漿一般去早餐店」。

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