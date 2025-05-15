幼兒免票卻佔指定席被抓包 台灣家長控北海道列車員「找麻煩」反被打臉

台灣家長因幼兒佔位問題，與日本列車員發生口角。（擷取自北海道旅遊好康報/臉書社團）

2025/05/15 20:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名家長帶著未滿6歲的孩子赴日旅遊，今（15日）搭乘JR北海道「特急北斗號」前往札幌時，因幼兒佔用指定席座位，與列車員爆發爭執。事後他在旅遊社團抱怨對方粗暴無禮，卻遭大批網友反駁。

該名網友稍早在臉書社團「北海道旅遊好康報」發文表示，今日中午在洞爺車站搭乘北斗7號列車前往札幌，大人共買了2張指定席座位，孩子則因未滿6歲可免票搭車，但他們卻讓孩子睡在其中1人的座位上，大人改去坐其他空位。

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隨後，一名列車員要求家長將孩子抱在自己腿上，不能單獨坐在指定席，因幼兒未購票不得單獨佔用指定席，雙方隨即發生爭執。原Po認為對方在找麻煩，稱該名列車員來回數次「騷擾」，氣得他直接拍下對方名牌準備申訴。讓他驚訝的是，對方竟聽得懂中文，當場回應「OK」，令他傻眼直呼「該不會聽得懂中文吧！」

起初，原Po聲稱曾向車站人員確認此舉符合規定，但根據「JR北海道旅客鐵路公司」官網公告，未滿6歲前的幼兒或嬰兒雖然不用買票，但若單獨使用指定席、特等車廂或寢台（臥鋪），仍須依兒童票價付費。

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言批評原Po，「你買指定席不坐，給沒票沒位的孩童，再去佔一個非指定席，就是多佔一個位子」、「未滿6歲兒童佔位使用指定席需購票，若依照規定處理的話，你理應要購買兒童票給小孩。此外，你詢問站務人員的資訊可能因為溝通上的落差，造成你得到的資訊不一定是正確的」。

日本JR北海道特急北斗號列車。（擷取自JR北海道旅客鐵路公司官網）

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