通霄沙雕藝術節去年湧32萬人次 今年優化海水浴場盼再吸客

通霄沙灘藝術節去年吸引32萬人次，今年優化海水浴場盼再「吸客」。圖為去年作品。（記者蔡政珉攝）

2025/05/15 17:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府去年首度於通霄鎮通霄海水浴場舉辦通霄沙雕藝術節，65天內吸引32萬人次造訪，讓在地居民感受到重回當年通霄海水浴場全盛期時人潮。苗栗縣政府今年將持續舉辦，時間為7月12日至9月14日，也將進行通霄海水浴場景點優化工程，盼提升遊客體驗。

苗縣府文化觀光局表示，去年為期65天的通霄沙雕藝術節共吸引32萬人次造訪，觀光效益佳，因此今年持續辦理。由於民代反映，希望多加宣傳讓全國遊客能得知通霄沙雕藝術節舉辦訊息，進而吸引更多外縣市遊客，將會再加強行銷。

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苗縣府文化觀光局規劃，將多透過無紙化行銷，可能在其他縣市大眾運輸工具等宣傳，但細節將待行銷公司提出。另外，今年沙雕藝術主題將會擴大，增加國際化、時事議題，並會邀請國內外沙雕名師到場。

至於通霄海水浴場因應沙雕藝術節的景點優化工程，內容將包括電力系統更新、川廊鋪面改善、景觀燈建置、海灘飛石步道、夜間智慧照明系統、導覽牌與解說系統、改善攤販區域鋪面、建置休憩座椅等。

通霄沙雕藝術節去年舉辦時策展人指出，通霄海水浴場因沙灘3面受保安林地環繞，擁有屏障，為台灣少數擁有保安林「護衛」的沙灘；另外，展區沙灘距離潮間帶遠，同樣不易受到海水倒灌破壞，是台灣少見適合沙雕的場地。

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