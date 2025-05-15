碳費列管252企業464廠 擬定川普關稅風險行業可申請折扣

環境部長彭啓明侃侃而談工作成果，包含推行碳費上路，以及接軌國際碳訂價制度，雖面臨美國總統川普對氣候政策的影響，強調目前國際仍未停下減碳腳步。（記者吳柏軒攝）

2025/05/15 18:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院長卓榮泰內閣首長上任即將滿1年，環境部長彭啓明今天（15日）彙整年度重要成果，包含碳費上路、處理垃圾山、空品加嚴、綠領人才等，而企業關注的碳費制度，最新統計共252企業464廠列管，並針對美國關稅衝擊，擬定風險行業，有機會申請到折扣避免降低產業國際競爭力。

彭啓明說，上任1年重要成果包含：氣候永續治理、資源循環、廢棄物去化、大氣環境、環境治理與跨界合作，細細分析如訂定國家減碳目標、碳費上路、裸露垃圾山處理、空品標準加嚴、規劃大氣衛星、廢水處理綠色轉型、跨部會PFAS管理等。

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在企業關注的碳費方面，彭啓明說，今年正式實施，明年5月收費，最新113年列管對象為252家法人共464廠房，總排放量14489萬噸，產業最多仍是鋼鐵業及化學製造業，雖每公噸收300元碳費，但提自主減量計畫可降到100元，然而碰到美國關稅衝擊，自主減量的申請期限展延2個月到8月底。

另外，碳費也設有配套制度，將設「高碳洩漏風險認定行業別」，考量特殊事件、碳費占營業毛利比例，或國際商品傾銷風險等，可申請碳費折扣，避免弱化產業國際競爭力。

除了碳費制度，歐盟也設有碳交易，環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，碳費是國家制定每公噸碳的成本，碳交易則是由國家制定碳排放的上限，超過者須到交易市場上買碳權，台灣TW ETS（總量管制與排放交易制度）預計6月邀集高碳排企業代表與會，了解產業狀況，以利未來研擬推行。

彭啓明提到，國家減碳新目標在2035年要較2005年減少38％正負2％，也舉例近年空氣品質標準如PM2.5年均值改善，去年已降為12.8微克每立方公尺，雖外界提問民眾認為空品不滿意度增高。環境部數據採科學事實，即使火力發電廠全開，但是燃氣，空品會變好，舉例新加坡也是93％燃氣，空品跟台灣差不多，但提醒生活空污如交通廢氣仍須注意，也懷疑家中烹調方式恐導致PM2.5瞬間暴露。

彭啓明也說，從民間加入內閣，1天當2天用，如今有緣份往下走，會認真做好現在工作。至於外傳他出去選舉，他說，仍有其他年輕強棒，自己不會離開。

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