南投垃圾焚化今年首遭退運 縣府祭破袋、罰鍰嚇阻

南投縣5月發生今年首起垃圾遭退運，南投縣環保局提醒，垃圾未依規分類，依廢清法最高可處6000元罰鍰。（竹山鎮公所提供）

2025/05/15 17:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾都靠外縣市協助焚燒，但5月卻發生今年首起垃圾遭退運事件，當時竹山鎮垃圾車在焚燒垃圾前的抽檢，被查出有瓶罐資源回收物，因而整車退運，竹山鎮已加強宣導與破袋稽查嚇阻，南投縣環保局提醒，丟垃圾若未依規分類，依廢棄物清理法最高可處6000元罰鍰，民眾不可不慎。

竹山鎮長陳東睦表示，本月初鎮上垃圾終於盼到外運，不料卻在焚化前的抽檢時，被查獲垃圾裡頭有瓶罐垃圾，初判來源可能是宮廟等公共場所，因垃圾分類不確實，才會混進一般垃圾。

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雖然清潔隊在收運垃圾後，都會載回垃圾暫置場進行「二次分類」，但有時垃圾太多，或是資收物包在塑膠袋裡頭，也會無法立即篩出可回收的垃圾。

陳東睦說，全鎮為此已在本月初展開垃圾破袋稽查，清潔隊在民眾丟垃圾時，會查看或破袋確認有無可回收物，並當場要求分類完畢才能丟棄。

此外，公所也廣發宣傳單，告知民眾像是竹山盛產的竹筍，其包覆在外層的筍殼並非廚餘，必須丟入一般垃圾，另像是茶葉、蛋殼等，則可當作廚餘作為堆肥，希望透過宣導與稽查，能加強民眾垃圾分類，避免垃圾再遭退運。

環保局指出，今年除了首起垃圾退運外，也有一起垃圾車在垃圾焚化前被抽查出有資收垃圾，不過經當場分類後，已順利焚燒並未退運，這也代表民眾丟垃圾仍未落實分類，若遭破袋查出有資收物，依法還可處1200元至6000元罰鍰，提醒民眾務必多加留意。

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