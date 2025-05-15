竟是無主違建 台南北門雙春6座觀海亭拆了

台南北門雙春濱海遊憩區有6座觀海亭，存在超過30年，因積砂幾被淹沒，突顯海岸倒退、沙洲流失嚴重問題。（記者楊金城攝）

2025/05/15 17:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門雙春濱海遊憩區有6座觀海亭，存在超過30年，因積砂幾被淹沒而聲名大噪，實則是無主違建，讓人驚奇，上月由台南市觀旅局拆除，土地屬國有地。

雙春遊憩區位在八掌溪出海口、急水溪出海口間，海岸線長達約6公里，以沙洲、沙灘、紅樹林生態聞名，在早年台南縣時代是北門鄉公所經營的公共造產，但沙洲防風林、海岸線屬國有地，防風林內的遊憩區才是鄉有地，直到台南市升格直轄市，遊憩區變更為市有地，並委由民間經營「愛莊園」。

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近些年因雙春沙洲流失，海岸倒退又更嚴重了，雙春沙灘北側4座觀海亭，現在海水漲潮時已來到觀海亭前，更被沙丘堆積超過一半高度，南側海岸的2座觀海樓更是直接被沙丘淹沒。

遊憩區指出，觀海亭早在鄉公所時代向省政府爭取興建，存在超過30年，早已查不到當年地上物清冊，不知道算誰的，屬無主違建。

因觀海亭建造久遠，又在海邊，在缺乏管理維護下，觀海亭毀壞嚴重，鋼筋裸露，屋頂水泥塊掉落，對遊客造成危險，南市觀旅局決定拆除6座觀海亭，上月完工，也算是「拆屋還地」了。

台南北門雙春濱海遊憩區海岸線的6座觀海亭，因毀壞嚴重，現已拆光光。（記者楊金城攝）

台南北門雙春濱海遊憩區海岸線的6座觀海亭，因毀壞嚴重，現已拆光光。（記者楊金城攝）

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