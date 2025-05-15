蔣萬安快看！粉專「靠北世壯運」才創3天 累積近則百抱怨文

網友開設粉專「靠北世壯運」，大量網友投稿抱怨遇到的問題。（擷取自靠北世壯運粉專）

2025/05/15 23:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運17日即將正式登場，卻頻頻出包。有網友在臉書創立「靠北世壯運」粉專，不到3天就累積了近百則抱怨貼文。粉專說，肯定辛苦的工作人員，粉專成立用意不是為了製造仇恨，是希望世壯運在有限的時間內能變得更好。

據查，「靠北世壯運」粉專5月12日晚間創立，粉專簡介，歡迎滿腔熱血報名比賽，卻被雙北雷到不行的網友靠北。創辦粉專的網友也在一篇貼文中回復時提到，他花了幾千元報名參賽，官方沒有投訴管道，「我只是提供一個平台給大家，你不想為自己的權益發聲不代表大家都不想，運動我會去、比賽我也會比，但靠北還是得繼續。」

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粉專剛開設沒多久，就有網友開始投稿抱怨。一開的網友投稿大多在抱怨世壯運APP不方便使用的問題，後續有許多網友抱怨賽程改來改去、資訊不透明，甚至還有人指出賽程太晚公告問題，也有人抱怨報到場地沒有寫清楚，造成選手困擾。

另外，日前鬧得沸沸揚揚的世壯運宣傳看板「TAIPEI」拼錯、市府高層為了比賽場面充人數，要求基層公務員充當觀眾，還訂定KPI；以及運動手錶被網友搜出來是深圳製造等案例，也在粉專激起討論。

除了參賽者抱怨，也有公務員抱怨，為了世壯運活動每天加班，睡覺都睡不好；還有志工抱怨發給他們的水壺、背包品質很差，「當我們志願服務者都是隨手可丟的免洗筷，隨便採購印上logo交差了事就好？」揚言要刪班。

截至今（15）日下午，粉專不到3天已經有80篇以上的貼文投稿。粉專簡介處寫道：「我們感謝所有辛苦的工作人員，這個粉專不是為了仇恨，而是希望讓真實的狀況被聽見，讓世壯運能在有限時間內變得更好！」

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