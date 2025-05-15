日本藝術家操刀 捷運三鶯線公共藝術「有趣」首亮相

捷運三鶯線公共藝術作品首度亮相，日籍藝術家大塚麻子設計的「有趣」作品進駐陶瓷老街站。（記者賴筱桐攝）

2025/05/15 16:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運三鶯線工程預計今年底完工，公共藝術今天首度亮相！全線12座車站「站站皆有公共藝術」，其中由日本藝術家大塚麻子設計的「有趣」，進駐捷運陶瓷老街站，幫助民眾了解在地歷史文化，作品將在5月17日隨著公三公園遊具啟用對外開放。

新北市捷運工程局局長李政安表示，捷運陶瓷老街站緊鄰公三公園，「有趣」作品邀請大塚麻子操刀，設計理念源自鶯歌的陶瓷文化，遊客漫步鶯歌老街時，商店門口都堆滿陶瓷製品，當民眾欣賞「有趣」時，如同走進陶瓷店家，各式各樣的成品平衡堆積，色彩繽紛活潑，展現在地人文風情。

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李政安說明，三鶯線12個車站通通都有公共藝術，邀集國內外13組藝術家，包括陶瓷名家劉鎮州，還有日本與義大利藝術家，共創作出7件立體作品及5件虛擬（延伸AR裝置）的作品，希望打造三鶯線成為「行動美術館」。

舉例而言，LB01頂埔站「美好的路程」、LB02媽祖田站到LB05龍埔站及LB10國華站「時光行旅」、LB06三峽站「足跡‧築蹟」、LB07台北大學站「匯聚‧流轉」、LB08鶯歌車站「蘆花街燈」、LB09陶瓷老街站的「玩陶」、LB11永吉公園站「便捷通行 鶯鳥永吉」、LB12鶯桃福德站「三鶯流動美學總覽」。

捷運局補充，三鶯線公共藝術結合繪本故事「笑瞇瞇的約定」為全線作品的主軸，由可愛的故事主角兔子「小淘氣」及「卡麥啦」，帶領乘客展開奇幻旅程，搭配數位科技、雕塑、藝術節慶、聲音等，以虛實相映的創作手法，建構出完整的土城、三峽、鶯歌公共藝術3部曲。

日籍藝術家大塚麻子（左）為捷運三鶯線公共藝術設計「有趣」作品。（圖由捷運工程局提供）

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