端節前豬源短缺 宜蘭毛豬拍賣價衝台灣本島最高價

國內豬源短缺，宜蘭肉品市場毛豬每公斤平均拍賣價100.51元。（記者江志雄攝）

2025/05/15 16:53

〔記者江志雄／宜蘭報導〕端午節前夕，國內傳出豬源短缺，各地毛豬拍賣價格居高不下。宜蘭肉品市場每公斤平均拍賣豬價躍上台灣本島最高價，肉品市場召開供銷會議後拍板增加4天休市日因應，全縣傳統市場豬肉攤明天（16日）同步休市。

宜蘭縣政府農業處長李新泰今天（15日）回應，這波豬源短缺是全國性問題，縣府已委由宜蘭肉品市場向台糖公司、中南部及花蓮供應單位調度，爭取足夠毛豬穩定豬價，滿足宜縣端午節市場需求。

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宜蘭肉品市場1天的毛豬平均拍賣頭數350到380頭，半數仰賴外縣市供應，端午節前夕需求量激增，卻爆出全國豬源短缺，各縣市肉品市場加派人手調度，掀起激烈的「搶豬大戰」。

面對豬源短缺窘境，宜蘭肉品市場日前召開供銷會議，敲定6月底前臨時增加4天休市日，宜蘭縣家畜肉類商業公會隨即公告，5月16、6月13、20及27日均休市。換言之，宜縣傳統市場肉攤，除了每週週一、週二例行性公休，現在另增4天休市日。

根據畜產行情資訊網統計，宜蘭肉品市場昨天每公斤平均拍賣豬價100.51元，在全國各縣市肉品市場中，僅次於離島澎湖的104.06元，排名全國第二位，居台灣本島最高價，若與去年同一天的92.72相較，1公斤上漲將近8塊錢。宜蘭肉品市場今天配合供銷會議決議停止拍賣，明天恢復拍賣後，豬價是否繼續扶搖直上？頗受各界關注。

今年農曆年前後，各地飼養的小豬陸續罹患下痢病大量暴斃，外界矛頭指向持續低溫使豬仔抵抗力減弱引起，最終導致端午節豬源短缺。宜縣傳統市場有些肉攤擔心客戶流失，短期內維持原價，但業者直言，如果拍賣價格漲不停，日後就會考慮調漲零售價格反映成本。

宜蘭縣家畜肉類商業公會公告新增4天休市日。（圖由讀者提供）

宜蘭肉品市場供銷會議拍板增加4天休市日，全縣傳統市場肉攤（如圖）明天（16日）同步休市。（記者江志雄攝）

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