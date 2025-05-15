南投縣溪頭螢火蟲大爆發 飛鼠、貓頭鷹也來湊熱鬧

南投鹿谷鄉溪頭園區受惠雨水充足，今年螢火蟲數量大爆發。（「森林邦」提供）

2025/05/15 16:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉今年雨水充足，螢火蟲數量大爆發，目前賞螢熱點從鹿谷郊區移往溪頭園區，每逢假日都吸引遊客前往欣賞綠色精靈，加上溪頭園區森林茂密，飛鼠等夜行性動物相當多，賞螢時還有機會看見飛鼠在林間跳躍，讓民眾驚呼連連。

溪頭園區表示，今年受惠雨水豐沛，園區植物生長茂盛，連帶像螢火蟲的食物來源如蝸牛就相當多，為螢火蟲繁衍提供良好環境，預估園區賞螢可到5月底，之後賞螢則會移往更高海拔的杉林溪。

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與溪頭產學合作的在地業者「森林邦」指出，今年鹿谷鄉螢況相當好，早在4月進入賞螢季時，鹿谷郊區的螢火蟲熱點就吸引許多民眾賞螢，之後隨著氣溫回升，目前賞螢熱點移至溪頭，夜晚在園內可見點點螢光，還能聽見蛙鳴，展現溪頭森林生機。

另外，園區夜間賞螢還有機會看見貓頭鷹，或飛鼠在林間跳躍，每當森林樹梢出現飛鼠叫聲或爬樹動靜，之後只要靜靜等待，就有機會看見飛鼠的「起降」英姿，每每飛鼠現身，都讓遊客驚喜不已，盼在賞螢季搭配溪頭動物夜觀，能讓更多人認識不一樣的溪頭生態。

南投溪頭螢況大爆發，夜間還有機會看見飛鼠現蹤，甚至在林間跳躍「起降」。（「森林邦」提供）

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