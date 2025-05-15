放視大賞高雄強力登場 蕭美琴向青年喊話：有政府做後盾

副總統蕭美琴參觀放視大賞展區，對動畫裡出現的貓咪驚喜不已。（記者李惠洲攝）

2025/05/15 17:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕邁入第15週年的「放視大賞」數位展演，今（15）日起一連3天在高雄展覽館升級登場，副總統蕭美琴受邀出席，走訪多個展區，對於數位的快速發展讓年輕人產生迷網與焦慮，她說，有政府在政策上的支持與後盾，要讓機會大於迷網，對未來的信心大於焦慮。

一年一度的放視大賞，是集結全台灣最具創造力的新銳創作者及國內外產業，打造的一場跨世代、跨產業、跨國界的數位盛典，今年首度與美國動畫教育機構Gnomon、日本超人運動協會，以及亞洲最具影響力的獨立遊戲展BitSummit合作，攜手從動畫、跨域到遊戲創意，推動實質的創意及技術交流。

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蕭美琴指出，放視大賞的展演令人感動與振奮，是形成台灣未來影響力和產業發展的基礎，對於數位內容的快速變化，讓人容易產生迷網與焦慮，但有政府在政策上的支持，如成立數位發展部，以及總統賴清德上任以來，持續推動0-22歲投資未來世代、青年百億圓夢基金，鼓勵青年到世界各地學習和圓夢，不僅只是在家接觸數位，也要與實體結合去產生靈感，鼓勵下一世代去認識世界、與世界連結，有政府的支持，將讓機會大於迷網，對未來的信心大於焦慮，而每年的放視大賞，都可能成為未來的新創產業，以及台灣社會改變的基礎與動能。

數發部次長林敬宜說，放視大賞不僅是競賽平台，更是串聯人才培育、職場實戰與國際輸出的跳板，希望協助學生及創新團隊從參賽中脫穎而出，開創嶄新的內容創作形式與國際接軌。

教育部長鄭英耀說，放視大賞平台是一場從實現中創造未來的冒險，期望每一位創作者都能跳脫傳統框架、發揮創意，並在探索中發現潛力。

副總統蕭美琴鼓勵年輕人勇於走出世界圓夢，政府的青年政策將做為後盾。（記者李惠洲攝）

蕭美琴了解智崴科技最新的體感遊樂體驗。（記者李惠洲攝）

副總統蕭美琴參觀日本廠商研發的運動輪椅。（記者李惠洲攝）

放視大賞的創意展區。（記者李惠洲攝）

放視大賞展區中，可發現年輕人數位創意。（記者李惠洲攝）

副總統蕭美琴所到訪的展區，都受到年輕人的熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）

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