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    新北5/19發親子運動遊戲卡 公托家長先試用

    新北市0-2歲親子運動遊戲卡，以滿4個月到24個月月齡之間的嬰幼兒發展進程設計成57張卡片，讓家長陪伴孩子運動。（記者陳奕劭攝）

    新北市0-2歲親子運動遊戲卡，以滿4個月到24個月月齡之間的嬰幼兒發展進程設計成57張卡片，讓家長陪伴孩子運動。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/15 16:49

    〔記者陳奕劭／新北報導〕不知道怎麼帶小孩的家長有福了，新北市府社會局提供0至2歲的親子運動遊戲卡給孩子就讀新北市公共托育中心的父母，5月19日起發送，讓家長陪伴孩子健康運動，發展自律神經。另外也推出兒童健康發展手冊、新北育兒APP、新北育兒資訊網，讓家長取得第一手育兒新知。

    市府社會局長李美珍表示，「0-2歲親子運動遊戲卡」為滿4個月到24個月月齡的嬰幼兒設計57張小卡，以日常運動圖示、遊戲目標及發展重點整合成親子遊戲，5月19日起提供公托家長一份陪伴孩子運動的家庭作業，未來考慮延伸到所有托育和家庭照顧者。

    她指出，日本早稻田大學醫學博士前橋明出版《0-2歲嬰幼兒運動專書》，推動托育人員與家長的課程活動。「0-2歲親子運動遊戲卡」，概念運用前橋明專書，經由新北市幼兒教保發展協會一年多討論與設計，結合醒吾科技大學商業設計系繪圖，完成嬰幼兒的「家庭作業」。

    李美珍說，新北普發育兒寶貝袋，也推出兒童健康發展手冊、新北育兒APP、新北育兒資訊網，讓家長快速取得第一手育兒新知，讓孩子在新北健康成長。

    新北市新創0-2歲親子運動遊戲卡，5月19日起將發放公托中心，按孩子月齡對應發卡，邀請家長陪伴孩子一起健康運動。（記者陳奕劭攝）

    新北市新創0-2歲親子運動遊戲卡，5月19日起將發放公托中心，按孩子月齡對應發卡，邀請家長陪伴孩子一起健康運動。（記者陳奕劭攝）

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