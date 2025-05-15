健保個資退出學術研究使用 衛福部：8/12起開放民眾申請

衛福部表示，依照憲法法庭判決，預計8月12日起，將開放民眾申請個人健保醫療資料退出學術研究等用途，作業細節已在規劃中。（資料照）

2025/05/15 16:33

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院會今（15日）通過「全民健康保險資料管理條例」草案，明定民眾退出權等相關規範，後續將送立法院審議。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，不論立法院審議時程，依照憲法法庭判決，預計8月12日起，將開放民眾申請個人健保醫療資料退出學術研究等用途，作業細節已在規劃中。

憲法法庭於2022年8月12日做出憲判字第13號判決指出，個人資料保護法規定健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判定違憲，應於3年內修法。

請繼續往下閱讀...

行政院會今日正式通過「全民健康保險資料管理條例」草案，明定民眾具有退出權等相關規範。陳真慧指出，接下來就會送入立法院審議，須依立法院議事安排，無法臆測何時排審。

不過，陳真慧指出，萬一草案未能在憲法法庭要求的最後期限，也就是今年8月12日三讀通過，相關學術研究需求仍可依照現行的個資法或政府資訊公開法申請使用，並不受影響，只是專法通過後，須改以專法作為依據，內容更明確規範申請使用的程序等。

陳真慧也提到，若屆時專法尚未三讀通過，將先公布民眾退出權的申請方式等作業細節，並於8月12日起開放申請，現在健保署已有初步規劃，考量避免個人身分被冒用，初期可能採現場書面申請作業，待運作穩定後，再逐步導向開放線上申請。

陳真慧指出，當民眾申請退出後，因為基於醫療需求，相關就醫資料不會被刪除，但會被註記排除在學術研究等其他非醫療用途之外，個人資料就不會被使用在相關用途上。

陳真慧表示，此套專法共計有27條法令，必須在專法通過後，半年內完成擬訂9個子法，包含相關申請作業的細節等，都會另訂辦法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法