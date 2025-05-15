賴清德視察福衛八號進展：部署下世代多軌通訊衛星 台灣製造飛向宇宙

總統賴清德到新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果。（總統府提供）

2025/05/15 16:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今（15）日上午到新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果時說，「福衛八號」是我國競逐太空的重要里程碑，也是「第三期國家太空科技發展長程計畫」的第一個計畫。未來，政府會從法制、預算、人才等面向，除了建構自製衛星，也會積極部署下個世代的多軌道通訊衛星，提升國家數位韌性。他期勉繼續全力以赴，在今年6月底前完成「福衛八號」所有的環境測試與驗證工作，為啟運及發射做好萬全準備。同時邀更多產學研夥伴加入太空產業，讓「台灣製造」飛向宇宙。

總統由國科會主委吳誠文陪同參觀整測廠房，接著到衛星操控中心聽取國家太空中心吳宗信主任簡報，以及了解我國太空產業計畫成果及太空產業元件研發成果。

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賴清德說，太空計劃是未來國家政策重點，大家可以放心進行研發、生產、製造，且不斷投入。國家需要大家，政府也會做後盾，當力量結合在一起，我們就是國家隊，一起往「競逐太空」的方向前進。

他提到，探索太空一直是人類共同的夢想，如今，太空科技與產業更成為全球蓬勃發展的戰略領域，特別是太空科技產業中，遙測、通訊、導航等民生及非民生應用，都是現代國家不可或缺的韌性基礎建設。

總統認為，台灣不只要掌握全球趨勢，也要善用自身科技優勢，持續在全球太空科技產業鏈中扮演關鍵角色。更重要的是，要讓屬於全人類的太空夢，在台灣落地生根、成長茁壯。

他說，「福衛八號」代表著台灣的太空夢，更是我們競逐太空的重要里程碑。它是「第三期國家太空科技發展長程計畫」的第一個計畫，除了為台灣建構更高解析度、更綿密的國土監測網絡，更是讓台灣競逐太空、邁向國際低軌道衛星市場的基石。

賴清德提到，「福衛八號」從設計、製造到整合測試，除了有超過20家產學研單位共同參與，更有高達百分之84的關鍵元件完全由國內團隊自主研發，展現國內強大的自主整合能力，穩健打造出屬於台灣的太空產業供應鏈。

他說，未來，隨著「福衛八號」的8顆衛星逐步完成部署，將會建立每日多次取像、全球覆蓋的高解析度光學遙測星系，大幅提升地表影像獲取能力，可以廣泛應用在國土安全、環境監控及災防應變領域，進一步增強台灣的安全韌性。更重要的是，這段發展過程所累積的技術與經驗，將結合台灣既有的資通訊、精密機械、電機等產業優勢，協助台灣太空產業練兵，穩健邁向國際太空市場。

總統說，接下來，政府也會從法制、預算、人才等面向，繼續致力推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」。除了建構自製衛星，我們也積極與國際合作，部署下個世代的多軌道通訊衛星，讓通訊服務涵蓋全台，提升國家數位韌性。同時，我們持續推動「B5G低軌通訊衛星計畫」，提升台灣太空通訊衛星科技的自製量能，以建立更具韌性的通訊能力，因應未來產業轉型、智慧生活及國家安全等需求，讓台灣在全球低軌通訊產業中占有一席之地。

總統賴清德到新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果。（總統府提供）

總統賴清德致詞說，太空計劃是未來國家政策重點，大家可以放心進行研發、生產、製造，且不斷投入。國家需要大家，政府也會做後盾。（總統府提供）

總統聽取衛星操控中心聽取國家太空中心主任吳宗信簡報。（總統府提供）

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