秀姑巒溪泛舟鐵人6/8登場！ 觀光署：串聯北回歸線觀光廊道

秀姑巒溪泛舟鐵人將在6月8日舉行，今年已有1320選手報名。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/05/15 16:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕觀光署東部海岸國家風景區將泛舟結合單車、路跑成為「泛舟鐵人三項」比賽，今年邁入第16屆，活動將於6月8日舉行，已有1230選手報名，活動今邀請土耳其單車正妹舒舒擔任代言人，品嘗「花蓮西瓜冰棒」！東管處長林維玲說，觀光署目前推北回歸線觀光廊道，秀姑巒溪正是串聯從縱谷到東海岸最美的路線，當天還有雙層巴士載客暢遊北回歸線！

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處6月8日舉辦「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，賽事從瑞穗鄉秀姑巒溪泛舟起點出發，泛舟11公里後至奇美休息站上岸，路跑路線12.6公里從奇美至東海岸新長虹橋，自行車路線44K則從長虹橋至長濱鄉來回。東管處指出，比賽分為鐵人三項（泛舟、路跑、自行車）、鐵人兩項（泛舟、路跑）、純泛舟組之外，今年還新增鐵人三項電輔車組，也讓賽事更加「親民」。

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東管處長林維玲說，泛舟鐵人三項比賽由於舟艇數量限制，已截止報名，今年共1230人報名，其中還有盧森堡、馬來西亞、荷蘭、香港、美國、賽普勒斯、法國、韓國共8國15名外籍選手參加！

賽道上的補給品也充滿東部特色，包括瑞穗蜜香紅茶、奇美部落的野菜水餃、玉米棒、牧場牛奶餅乾、山豬肉香腸、整隻烤乳豬，完賽選手還有冰涼椰子水、西瓜造型的冰棒，以及無限暢吃花蓮大西瓜。

從土耳其來台超過十年的代言人舒舒說，她以騎單車方式認識台灣，在花東也騎過多次，這月初才完成人生第一馬「長濱雙浪金剛馬」，發現跑步更能欣賞東海岸山海美景，「跑到很累時看到大海，全身彷彿充飽能量」！她更特別推薦搭乘雙層巴士暢遊北回歸線，以慢速度品味花東美景。

東管處長林維玲說，觀光署目前推動「北迴歸線觀光廊道」，從澎湖花火節到嘉義阿里山，乃至花東縱谷至東海岸，秀姑巒溪泛舟鐵人就是很棒的串連方式，為了吸引更多遊客，今年首度結合花東縱谷國家風景區管理處、以及瑞穗鄉公所、超過50家花蓮在地民宿及特色店家也提供選手折扣優惠，

林維玲說，今年首次在泛舟鐵人比賽前一天，推出「雙層觀光巴士遊覽北回歸線」，整點在瑞穗鄉公所發車、沿花東縱谷景觀大道至舞鶴北回歸線碑，現場還有巨人地景燈可以打卡，購票上車一課還另提供100元市集抵用券，下午可在瑞穗鄉公所「旺來穗樂市集」、晚間在舞鶴北回歸線「北回之巔饗樂趣」市集消費。

另外，為了讓同來的選手家人也享受旅遊樂趣，活動也推4組特色遊程，帶領選手前往探索瑞穗各部落及景點，讓參賽者認識東台灣特色美景。

觀光署的2025東海岸運動觀光活動，繼長濱雙浪金剛馬，下月8日還有秀姑巒溪鐵人三項，東管處今天舉辦宣傳活動，邀請遊客來共襄盛舉。（記者花孟璟攝）

秀姑巒溪鐵人三項活動代言人「舒舒」是土耳其單車正妹，現場也品嘗花蓮西瓜冰棒。（記者花孟璟攝）

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