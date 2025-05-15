感念消防弟兄救命 斗六市民捐贈500多萬元消防裝備器材

斗六市民張吟（中）全家人捐贈雲林縣府1輛消防指揮車及一批高端消防裝備。（記者黃淑莉攝）

2025/05/15 16:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市民張吟與先生、子女今（15）日捐贈雲林縣消防局一批總價500多萬元消防指揮車及救災裝備，由縣長張麗善代表受贈。張吟哽咽激動說，4年住家遭火災波及，還有先生2次身體不適，在生死交關危急時刻，幸有消防弟兄搶救，全家人討論後把感謝化為支持力量，捐贈消防裝備守護消防人員及更多民眾安全。

張吟說，2021年1月23日凌晨2點半左右，睡夢中女兒叫醒她，焦急說失火了，全家人急忙逃出屋外，她與女兒在巷內大呼失火擔心鄰居受困，直到清晨6點多她目送最後2輛消防車離開，當下她即發願只要有機會也要救人，之後先生身體不適2次由119救護車送醫。

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張吟表示，為感謝消防弟兄救命之恩，家人原本想捐2輛救護車，目前救護車已足夠，經盤點捐贈消防指揮車及各式消防裝備器材，希望能幫助消防弟兄在未來任務中減少風險，守護更多家庭。

捐贈儀式今天下午2點在縣長室舉行，張麗善感謝張吟全家人小愛化為大愛的善舉，縣府會妥善使用這些設備，守護雲林縣民生命財產安全。

雲林縣消防局長林文山表示，張吟女士這次捐贈有救災指揮車及德國製高壓空氣呼吸壓縮機、電動油壓破壞器材組、電動車滅火降溫用底盤瞄子等高端消防設備，總價約500多萬元，這些先進設備可確保指揮官與前線救災人員無縫溝通，大幅提升現場災情分析能力與管制消防救災安全。

斗六市民張吟（中）捐贈雲林縣府一批高端消防設備。（記者黃淑莉攝）

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