惡意棄養16隻柴犬 竹縣重罰飼主41.5萬元

16隻柴犬洗香香，準備迎接新生活。（圖由新竹縣動保所提供）

2025/05/15 16:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕上月中旬新竹縣發生16隻柴犬遭沿路丟棄、惡意棄養，竹縣動物保護防疫所緊急接回柴犬安置，目前狗狗健康良好並獲得妥適照顧。經配合警方偵辦，已查出遺棄柴犬的飼主，針對其違反動物保護法棄養動物、未替寵物絕育及未辦理寵物登記等事實併罰最高41萬5千元罰鍰並列入黑名單，日後不得再飼養犬貓！

新竹縣動保所長彭正宇表示，4月11日陸續獲報芎林鄉、新埔鎮及關西鎮有人疑似開車沿路惡意遺棄犬隻，當時立即派員將遺棄的犬隻帶回，並完成相關的健康檢查與安置犬隻，帶回的遺棄犬隻共16隻，皆為柴犬，均未辦理寵物登記及絕育工作，且遺棄行為觸法，隨即通報警方協助調查。

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經警方協助調閱監視器後，動保所鎖定涉案車主，針對其違反動物保護法棄養動物、未替寵物絕育及未辦理寵物登記等事實併罰最高的41萬5千元罰鍰並列入黑名單，日後不得再飼養犬貓。

彭正宇指出，遭遺棄的柴犬健康狀況均良好，為協助毛孩們恢復元氣，元培科技大學寵物保健系的師生主動協助為毛孩提供專業美容服務，包括毛髮指甲修整、洗澡及清潔護理，並透過與犬隻互動，讓牠們逐步恢復對人的信任與安全感。

本案件待裁罰程序完成，柴犬們將開放一般民眾認養，請關注新竹縣動物保護教育園區最新公告。

元培科技大學寵物保健系的師生協助為柴犬提供專業美容服務，讓牠們逐步恢復對人的信任與安全感。（圖由新竹縣動保所提供）

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