暖暖蛇親子共學團 12天澎湖單車走讀

暖暖蛇親子共讀團，邀請吳雙澤老師講述澎湖反賭場歷史。（圖由暖暖蛇親子共讀團提供）

2025/05/15 16:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖島上近期有一群孩子騎著腳踏車，踏風冒雨，行囊沉重卻步伐堅定。他們是來自台灣中部的自學生與陪伴學習的家長們，組成「中區暖暖蛇國小共學團」，展開為期12天的海洋教育單車旅程。

「暖暖蛇」（台語意為「到處晃盪」）以「山海田」為學習主題，從認識自然與土地出發。全台除中區之外還有台北、桃園、竹苗、雲嘉、台南、高雄、台東團，這次，中區全團含家長70餘人踏上澎湖，從馬公出發，經赤崁、竹灣、小門、鼎灣、青螺、北寮、山水、嵵裡、風櫃，再回到馬公市區，一步一腳印走進島嶼的自然與人文。

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此次騎乘的年齡從大班至小學5年級，2年級以上的孩子多已完成1個月的單車環島經驗。學期初，更曾以單車從彰化騎至雲林，全程自載裝備、自力前行。長距離的移地學習，交通、住宿與飲食皆由親子團隊共同籌備。他們深信：「事情越麻煩，學習越深刻」。

住宿方面，他們並不追求舒適，而是尋求與在地的連結。透過廟宇、國小、社區活動中心尋求協助，體會人與人之間的信任與接待。飲食上，家長們自備電鍋煮飯，搭配在地漁產、菜餚，每人自備餐盒打菜，減少垃圾、珍惜食物，也嚐到了澎湖特有的風土滋味。

同時，也邀請海洋公民基金會的吳雙澤老師，分享澎湖反賭場運動與環境保育歷程。

72輛單車、12天時間騎遍澎湖本島各角落。（圖由暖暖蛇共讀團提供）

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