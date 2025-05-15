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    半價遊台北 世壯運選手享捷運1日票優惠

    即日起至6月10日止，世壯運選手及相關人員、參加開幕典禮的觀眾，只要憑世壯運認證卡或門票，前往台北捷運任一車站購買「捷運一日票」均可享半價優惠。（圖由台北捷運提供）

    即日起至6月10日止，世壯運選手及相關人員、參加開幕典禮的觀眾，只要憑世壯運認證卡或門票，前往台北捷運任一車站購買「捷運一日票」均可享半價優惠。（圖由台北捷運提供）

    2025/05/15 15:55

    〔記者林承鴻／台北報導〕為歡迎2025雙北世界壯年運動會海內外參賽選手，即日起至6月10日止，世壯運選手及相關人員、參加開幕典禮的觀眾，只要憑世壯運認證卡或門票，前往台北捷運任一車站購買「捷運一日票」均可享半價優惠。

    台北捷運公司表示，活動期間至任一捷運車站出示主辦單位發放的「世壯運認證卡」正本，每卡每日可享半價購買1張「捷運一日票」。而參加開幕典禮的觀眾，加入「台北捷運Go」APP會員，可線上領取「捷運一日票」優惠券，同時出示APP優惠券及有效開幕典禮門票，亦可享一日票半價優惠，每位會員限購1張，不可重複購票。

    因應5月17日世壯運開幕典禮人潮，大巨蛋旁國父紀念館站5號出口電扶梯將視現場人潮狀況提前關閉，維護旅客及系統安全；北捷當天也將加派32人次支援並協助引導旅客。

    開幕典禮當天，國父紀念館站進場列車班距，最短班距約3分鐘，散場後往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，台北捷運將視實際人潮狀況加發加班車或彈性調整班次，至人潮紓解為止。

    北捷說明，使用捷運一日票當天可不限次數、里程搭乘台北捷運及新北捷運環狀線，票卡經車站驗票閘門自動感應啟用後至當天營運結束有效，每次搭乘限1人使用。

    除了捷運一日票半價優惠，持有「世壯運認證卡」的選手及相關人員，亦可享貓空纜車一日票優惠價250元；平日購買台北小巨蛋冰上樂園滑冰券及參觀券享9折優惠、兒童新樂園可免費入園。另可免費使用北投會館健身房及游泳池，住宿亦可享官網訂房8折優惠。

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