教育部主秘領軍參與「APEC教育部長會議」 分享各階段數位教育成果

「第七屆APEC教育部長會議」會員經濟體與會代表合影。（教育部提供）

2025/05/15 16:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕「第七屆APEC教育部長會議」近日於韓國濟州舉行，我國由教育部主秘林伯樵率隊參與，並分享我國中小學數位教育政策及「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」計畫等，會後各代表也發布聯合聲明，支持將AI與數位科技應用於教學以促進個人化學習與教育平等，並加強相關合作。

APEC教育部長會議旨在邀集各APEC經濟體高層教育官員就共同關切的教育議題與未來教育發展方向進行廣泛討論。首屆會議於民國81年在美國華府舉行，第六屆會議於105年在秘魯利馬舉行。本屆為時隔9年再次辦理。我國包括教育部高教司長廖高賢、國際司長李毓娟及教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執秘郭伯臣均與會。

請繼續往下閱讀...

此次APEC教育部長會議主題為「於數位轉型時代縮小教育落差並促進永續成長：創新、連結、繁榮」，各經濟體代表於會中就「AI數位轉型與個人化教育創新」、「教育合作與擴大學習機會」及「強化優質教育與永續經濟成長」等議題進行討論，林伯樵等與會代表則於會中分享我國中小學數位教育政策及「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」計畫，並積極參與會議討論、與各經濟體代表交換意見，分享我國推動數位教育經驗，拓展與各APEC經濟體交流契機。

而各APEC經濟體代表於會後共同通過「第七屆APEC教育部長會議聯合聲明」，強調教育於數位轉型及永續成長中的關鍵角色，支持將AI與數位科技應用於教學以促進個人化學習與教育平等。另建議加強教師數位能力、推動技職教育與終身學習，並透過多邊合作縮小教育落差，實現亞太區域共榮發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法