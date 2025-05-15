台師大團隊發現「呂賴氏蜓蜥」登國際期刊 特殊命名向老師致敬

呂賴氏蜓蜥。（圖由台師大提供）

2025/05/15 16:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣師範大學兩爬實驗室新發現台灣中海拔霧林帶特有的新種蜥蜴，也是目前所知台灣體型最小的爬行動物之一，並為表彰在台灣高海拔山椒魚研究具卓著貢獻的呂光洋教授與賴俊祥博士，命名為「呂賴氏蜓蜥」，日前獲刊登於國際期刊。

師大退休教授陳世煌和呂光洋於1987年發現特有種「臺灣蜓蜥」，分布在雪山山脈和中央山脈海拔最高的箭竹草原和岩原地區。但在北橫、拉拉山、太平山的霧林帶環境也有另一群「類似的中海拔蜓蜥」，生存環境和前者大不相同，其與臺灣蜓蜥的差異始終未進行正式的分類學鑑定。

請繼續往下閱讀...

由台師大生命科學系特聘教授林思民與蘭陽女中教師王宇德所組團隊，研究中高海拔地區的兩棲爬行動物，發現中海拔霧林帶的呂賴氏蜓蜥和高海拔的臺灣蜓蜥有非常明顯的遺傳分化，甚至鱗片上和形態上也有明顯的差異。呂賴氏蜓蜥體型極為纖瘦、四肢長度更短，身上鱗片數量也較少。

王宇德指出，呂賴氏蜓蜥目前僅知的分布地點位於雪山山脈和中央山脈北側，正好是台灣迎東北季風最濕最涼的森林環境。由於棲息在霧林帶的森林下層，體型又極為纖小，呂賴氏蜓蜥行蹤極為隱密，標本不易尋獲，採集過程中耗費極大的工夫。

而後續則使用了遺傳、形態、生態棲位模擬等等不同證據進行新種鑑定，並於近期將成果刊登於國際期刊「兩棲爬行動物學報」（Herpetologica）。呂賴氏蜓蜥的成體，軀幹長度平均只有4公分，加上尾巴之後的總長大約只有11公分。

會取名為呂賴氏蜓蜥，則因呂光洋自1980年代起帶領山椒魚研究團隊，針對台灣各地的高海拔地區進行踏查，發表了珍貴的南湖山椒魚與觀霧山椒魚，但研究團隊中的賴俊祥於2016年的一次野外探勘行程中失足墜落死亡，而林思民及王宇德則分別師承呂及賴，為致敬師長而命名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法