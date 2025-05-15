太陽閃焰活躍！恐有太陽風影響地球？ 氣象署揭可能影響

近期太陽表面頻繁有閃焰出現。（圖擷取自中央氣象署太空天氣作業辦公室官網）

2025/05/15 15:47

〔記者林志怡／台北報導〕近期太陽閃焰相當活躍，中央氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇指出，過去1天已觀測到頻率較高、能量較大的太陽閃焰，無線電等高頻通訊也受到明顯影響，有訊號較差或中斷的情況，且近期影響仍可能持續，不過目前暫沒有劇烈太陽風事件發生的跡象。

中央氣象署指出，昨日太陽黑子位於表面左右兩側，太陽黑子數為49，太陽活動屬於中度等級，但有1次X級和多次M級閃焰發生，造成對日側地區的高頻（3-14MHz）通訊造成長時間干擾或中斷，另太陽風密度變化較大，行星際磁場小幅度擾動，最大風速達約每秒531公里，地磁擾動為緩和等級。

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此外，中央氣象署指出，今日太陽黑子位於表面左右兩側，數量預估為40至60，太陽活動為輕度至中度等級，對日側地區的高頻通訊仍會受到干擾或中斷，另預估未來太陽風風速為每秒350至550公里，預期地磁擾動為緩和等級，未來近地太空環境屬於穩定，主要受活躍區短暫變化影響。

游鎮宇說明，「太陽閃焰」是指太陽表面上的活躍區瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，屬於電磁波現象，在太空是以光速傳播，達到一定強度後，對地球造成的主要影響是高頻通訊衰減或中斷，而受到近期太陽閃焰活動頻率較高影響，昨日漁船、業餘無線電使用者應相當有感。

不過，游鎮宇指出，太陽閃焰的活動對一般手機、衛星通訊比較沒有那麼大影響，至於外界討論的「太陽活動造成停電」，比較與太陽風有關，若太陽風較強時，可能引起磁暴，造成電力設備毀損，但目前太陽風環境穩定，尚未預期有較嚴重的擾動事件，而前一次比較明顯的太陽風擾動發生在5月初。

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