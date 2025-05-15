響應國際白飯節 火龍果愛心米磚雙淇淋5/16上市

市府結合奮起福米餅業者，將採用「幸福嘉義米」嘉義台農82號米製作的火龍果米磚，搭配粉嫩霜淇淋，響應國際白飯節也為520情人節暖身。（圖由嘉義市政府提供）

2025/05/15 15:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕響應5月16日國際白飯節，嘉義市政府攜手嘉市好店業者，與超商共同推出火龍果愛心米磚霜淇淋，5月16日同步在全國1000間統一超商門市開賣，因接近諧音「我愛你」的5月20日，也為520情人節暖身，讓粉嫩、浪漫的火龍果愛心米磚霜淇淋，成為最應景的甜蜜告白。

嘉義市長黃敏惠日前到超商拍攝短影音，化身「幸福嘉義米」代言人，期待透過年輕化行銷方式推廣在地農產，吸引更多年輕世代認識嘉義的米食文化與農業價值。

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市府建設處表示，藉由國際白飯節推廣「幸福嘉義米」，結合統一超商門市資源，讓在地優質農產品接軌通路，走向全國。

市府建設處表示，此次來自嘉義的「奮起福米餅」，嚴選嘉義台農82號米，與嘉義農村栽種的火龍果，結合先進製程技術，開發充滿節氣氛圍的愛心造型，搭配甜蜜霜淇淋，象徵來自嘉義的甜蜜告白。

5月16日起，至全台1000間統一超商門市購買霜淇淋一支，可獲贈火龍果愛心米磚一片，數量有限，送完為止。

嘉義市長黃敏惠擔任「幸福嘉義米」代言人，為霜淇淋拍攝宣傳短影音。（圖由嘉義市政府提供）

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