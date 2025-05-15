世壯運太落漆！ 網曝外國選手行李區超爛 顧行李人員沒遮陽中暑了

有網友指出，松山文創園區的光復南路入口設置了讓外國選手報到時可以放行李的地方，但現場場館工作人員都不知情，所謂行李放置區也只是用紅龍倉促圍起來的一塊空地。（擷取自靠北世壯運）

2025/05/15 15:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運17日即將正式登場，但最近卻頻傳出包。有網友指出，松山文創園區的光復南路入口設置了讓外國選手報到時可以放行李的地方，但現場場館工作人員都不知情，所謂行李放置區也只是用紅龍倉促圍起來的一塊空地，現場並只派了一名工作人員顧行李，沒人輪流，還沒有帳篷讓人遮陽。結果網友最新回報，該名工作人員已經中暑。

2025年雙北世界壯年運動會週六（17日）將在台北大巨蛋開幕，松山文創園區（松菸）化身世壯運公園，開放選手報到。今（15日）明（16日）開放非中華民國籍選手報到。

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今日中午就有網友在臉書「靠北世壯運」PO文，表示開放外國選手報到領物資，松菸的光復南路入口直接用紅龍圍了一塊地，讓外國選手放行李，看起來相當隨便。該網友也抱怨：「行李就直接用紅龍圈一塊地放著噢？你他X大會要爛到什麼程度啊，沒有置物櫃至少架帳篷派專人看顧吧。」

隨後，又有網友PO文抱怨相同事情，並PO出照片補充表示，松菸的光復南路入口，設置外國人可以寄放行李的地方，結果現場場館工作人員都不知情，今天早上很多的外國人打包行李拖的非常辛苦，而且不能寄放。當初講說有置物櫃結果根本沒有，現場只有一個人顧連帳篷都不願搭設，大熱天叫人家站在沒有可以遮陽地方，如果下雨更是好笑。

接著，粉專又有新貼文更新狀況，表示該名被派去顧行李的人已經熱中暑，而且根本沒有人和他輪流。

貼文下方，網友紛紛大罵：「主辦再這麼雷也不能罔顧工作人員的健康吧」、「希望他沒有事」、「熱中暑也是有致死可能的耶，有人去了解與處理了嗎？」、「丟臉到世界」、「主辦單位是故意來臭台灣形象的嗎」、「大港開唱直接收到倉庫內，按照編號倉位離場取件。這個是世界級的比賽耶！怎麼有辦法落漆成這樣！」

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