近10年全國營建剩餘土石方量增75％ 卓榮泰：2027年底完成填埋

對於防堵非法棄置，環境部長彭啟明於院會後記者會補充，研擬修正「廢棄物清理法」及訂定「資源循環促進法」草案，預計5月底公告，拚下會期送入立法院審議。（圖由行政院提供）

2025/05/15 15:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕環境部今（15）日在行政院會報告「打破權責壁壘建立全方位廢棄物管理機制－以營建土石方管理與二仁溪電子廢棄物為例」，行政院長卓榮泰表示，務必於2027年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理營建產出物最終去化問題。

卓榮泰指出，全國近10年營建剩餘土石方增加幅度達75%，導致處理量能不足，需要進行填埋，而過去營建工地產出土石方與廢棄物的管理機制不一致，營建產出物非法棄置案件不斷發生，對環境衛生與國土永續都造成嚴重影響。

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卓榮泰表示，依照「廢棄物清理法」，執行機關為地方政府，環境部此次提出的統合性方針，由中央與地方共同以拓增營建剩餘土石方去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬而推動相關的修法作業，務必於2027年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理營建產出物最終去化問題。

環境部說明，將透過「拓增土方最終場所去處」、「統一土方及廢棄物管理強度」、「建置智慧圍籬」及「精進法規制度」等4大對策，由地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」作為對口，與內政部及環境部共同推動，共同解決營建產出物造成的環境危害。

對於防堵非法棄置，環境部長彭啟明於院會後記者會補充，研擬修正「廢棄物清理法」及訂定「資源循環促進法」草案，預計5月底公告，拚下會期送入立法院審議。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，廢清法修正草案將加重組織犯罪處罰刑度，擬增列「再利用」等行為要件；非法棄置刑責自5年提升至7年且不得緩刑；對於農地和敏感地區污染，擬將罰金上限自1500萬元提高至2000萬元；且為防止犯罪集團脫產，修法將明定提前債權保全程序。

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