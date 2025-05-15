響應國際博物館日 新北黃金博物館5/18免費入園

5月18日是國際博物館日，新北市警察樂隊將於當天下午14時在九份昇平戲院演出。（新北市政府黃金博物館提供）

2025/05/15 15:28

〔記者俞肇福／新北報導〕為響應5月18日國際博物館日，新北市立黃金博物館將於5月17日、18日推出博物館日系列活動，有「礦山健走趣學習單」、「低碳得好禮」、「館館合作行動書車展演」及藝文表演等活動，18日當天更可免費入館參觀。

黃金博物館館長林文中表示，5月18日為「國際博物館日」，黃金博物館特別於5月17日、18日推出博物館日活動；其中「礦山健走趣學習單」，民眾可至遊客中心領取學習單，依序至各館舍完成挑戰後，即可至金屬工藝館兌換精美小禮，數量有限，贈完為止。

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「集章贈好禮」，以黃金博物館DM集齊紀念章，並將照片上傳至黃博FB粉絲專頁「集章贈好禮抽獎留言區」，就有機會抽中「文化體驗探險卡牌組」1份。

林文中說，「低碳得好禮」鼓勵民眾綠色旅遊，凡至金屬工藝館出示環保杯（不含寶特瓶），即可參加摸彩，有機會將禮物帶回家。此外，5月17日遊客服務中心前有「館館合作行動書車展演」，提供移動閱讀服務。

藝文表演也連兩天登場，5月17日於金水廣場，「國寶GuoBo」將帶來現場吉他彈唱。5月18日大地館前廣場，氣球魔術師劉炫成表演趣味互動秀；下午2點新北市警察樂隊於昇平戲院則有「九份警樂揚」演出。

相關活動詳情可上黃金博物館臉書、官網（http://www.gep.ntpc.gov.tw/）查詢。

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